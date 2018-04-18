США призывают мир к жесткой политике с Россией

Белый дом заявил о переговорах Трампа по пошлинам с рядом стран

На наемниках "Вагнера" Трамп намерен продемонстрировать жестокость в отношении России – Bloomberg

Главный стратег Трампа Бэннон уходит в отставку

Трамп по-прежнему намерен подписать закон о санкциях против РФ

Сенат США проголосовал за новые санкции против России

В Вашингтоне обвинили Украину в помощи демократам во время выборов

В США поставили России жесткие условия по Украине

В Белом доме сообщили, что оснований для снятий санкций с России нет

В Белом доме сделали заявление о санкциях против России