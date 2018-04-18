США призывают мир к жесткой политике с Россией
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на просьбу СМИ прокомментировать выступление экс-советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, пишет УНИАН со ссылкой на Голос Америки.
Другие страны должны активизироваться. Мы выдворили 60 российских агентов, другие страны – по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы изменить поведение,– отмечает Сандерс.
Читайте также: В Верховной Раде призывают к жесткой реакции на польский закон о "бандеровской идеологии"
По словам пресс-секретаря, США занимают жесткую позицию в отношении России и планируют дальше проявлять жесткость. Белый дом просит Россию изменить поведение и стать "добропорядочным игроком", однако Сандерс не объяснила, что именно подразумевается под этим определением.
0
45