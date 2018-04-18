Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"

Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"
Последние заявления и действия американских властей, и в частности, президента США Дональда Трампа, по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны, это демонстрация надменного отношения к Пекину, с чем КНР определенно не станет мириться, говорится в статье государственного издания КНР Global Times.

"Последнее заявление Трампа о его позиции крайне поражает, сначала он дал людям увидеть негодование президента США и потом пожелал использовать громкое заявление "с эффектом бомбы", чтобы помочь себе выпустить этот гнев. Однако, что касается того, можно ли эти идеи воплотить в жизнь и какие последствия у всего этого будут, для него это второстепенно", — говорится в статье.
Отмечается, что "последний виток угроз со стороны США демонстрирует крайне надменное отношение к Китаю некоторых американских высокопоставленных лиц, они, вероятно, по-прежнему считают, что Китай и сегодня нуждается в уроках США, и что они могут прибегать к любым односторонним мерам в отношении КНР, а Пекин будет внимательно и почтительно слушать и в страхе и трепете исправляться, любое сопротивление со стороны Китая для США в принципе неприемлемо, так как это нанесет оскорбление достоинству Вашингтона".

"Но Вашингтон не понимает, насколько смехотворны такие идеи и их выражение, насколько они чужды духу современности и реальной силе отношений двух стран", — говорится в статье.

Комментируя новое распоряжение американского президента, авторы статьи отмечают, что "новое поручение президента Трампа об изучении возможностей повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов поражает, образ мышления и действия Белого дома в настоящий момент крайне причудливы и эксцентричны, всему миру довольно сложно их уловить".
Отмечается, что такими заявлениями и действиями Трамп хочет показать "крутой нрав" США, но если другие страны поддаются давлению Вашингтона, "то Китай определенно ни в коем случае не мирится с этим дурным нравом Вашингтона, как раз наоборот, мы такие нравы намерены "лечить".

"Мы требуем от любых сил придерживаться рационального и уважительного отношения к Китаю, мы не терпим необоснованных действий и уверены в своих силах отбить любой удар в духе гегемонии, направленный против нас", — отметили авторы статьи.

Издание пишет, что последние "радикальные" действия Вашингтона непременно получат соответствующий ответ с китайской стороны, "Китай не хочет торговой войны, но не боится ее, мы бы хотели посмотреть, когда торговая война между США и Китаем наберет полные обороты, кто сможет устоять дольше".

Читайте также: Ученые назвали главную опасность антиоксидантов

Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
33
Новини світу

Схожі публікації

5-04-2018, 09:00
Китай готов к торговой войне с США
2-04-2018, 21:42
Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары
23-03-2018, 08:20
Трамп ввел гигантские пошлины на товары из Китая
23-03-2018, 08:20
Китай требует от США отказаться от непомерных торговых пошлин
20-03-2018, 15:20
Трамп решил обложить китайские товары пошлинами на 60 млрд долларов в год
14-03-2018, 02:20
Агрессивная торговая политика США: вслед за ЕС намерены ввести пошлины на импорт из Китая - СМИ
11-03-2018, 12:20
В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику
15-08-2017, 13:22
Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами на возможные санкции
15-11-2016, 00:11
Западные СМИ предупредили: Китай может наброситься на другие страны

СТРІЧКА НОВИН

06.04.18
Кремль назвал блокировку связанных с "фабрикой троллей" страниц в Facebook "цензурой"
06.04.18
Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"
06.04.18
Стало известно, сколько украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги
06.04.18
Супрун пообещала врачам доход до 100 тыс. грн в месяц
06.04.18
"Безмерные деньги". Советник Порошенко назвал цену восстановления Донбасса
06.04.18
Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро и доллару
06.04.18
Bloomberg назвал Украину одной из самых дорогих стран мира по доступности "порочных" товаров
06.04.18
Нацбанку грозят миллиардные убытки - СМИ
06.04.18
До 34 грн/$: Минэкономики озвучило прогноз по курсу
06.04.18
Газ и вода – на 20%, свет – на 12,5%: МЭРТ расписал, как намерены повышать тарифы для украинцев
06.04.18
"Киевстар" приступил к запуску 4G: как проверить поддерживает ли телефон этот стандарт
06.04.18
Стала известна дата первого полета Ryanair из Киева в Берлин
06.04.18
В США женщина родила две пары идентичных близнецов подряд: фото
06.04.18
Постпред Британии при ООН раскрыла подробности расследования отравления Скрипалей
06.04.18
Отравление Скрипалей. Западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок"
06.04.18
Постпред США при ООН сделала громкое заявление об отношениях с Россией
06.04.18
Роскомнадзор дождался: подан иск о блокировке Telegram
06.04.18
"Вы играете с огнем и пожалеете": Россия перешла к угрозам в "деле Скрипалей"
06.04.18
"Скинь на пейджер": у Путина предложили заменить Telegram на ICQ
06.04.18
Еврокомиссия пообещала вступиться за Украину по вопросу "Северного потока-2"
06.04.18
США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина
06.04.18
Генералопад: Путин уволил 11 генералов
06.04.18
Врачи сообщили о резком изменении состояния здоровья Сергея Скрипаля
06.04.18
Украинские крылья Асада. Reuters раскрыло схему переброски российских наемников в Сирию
06.04.18
В Польше украинец наладил канал поставки "рабов" из Беларуси и Украины
06.04.18
Известный модельер Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду, видео
06.04.18
Мягкая и нежная: Оля Полякова похвасталась пасхальной выпечкой
06.04.18
Анастасия Приходько решила бросить курить, и создала флешмоб за здоровый образ жизни
06.04.18
Хакеры слили в Сеть интимные фото актрисы Риз Уизерспун
06.04.18
Маша Ефросинина рассмешила фанатов образом Фредди Меркьюри, видео
06.04.18
"Купальник можно до месяцев восьми носить": Седокова заинтриговала фанатов постом о беременности
06.04.18
"Чего-то без шпагата": Волочкова сфотографировалась голой. Но удивила не этим
06.04.18
Африка и дикие танцы: Иван Дорн выпустил безумный клип в поддержку детей из Уганды
06.04.18
Андрей Макаревич "пофантазировал" о союзе Сталина и Гитлера
06.04.18
Сергей Притула рассказал о самом трогательном подарке в своей жизни
06.04.18
Олег Винник похвастался собственноручно приготовленным постным шашлыком
06.04.18
"Пыталась сделать лицо "секси чика". Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимками в купальнике
06.04.18
Ани Лорак поделилась странным "банным" фото
06.04.18
Даша Астафьева порыбачила с мужем Алены Шоптенко, и показала немалый улов
06.04.18
"Упадешь на х*р". Любимый певец Путина сделал важное признание об алкоголе
06.04.18
Дефицит вакцин от бешенства: кому это выгодно
06.04.18
У Путина придумали, как РФ присутствует на Донбассе
06.04.18
Порошенко сказал, когда закончится АТО на Донбассе
06.04.18
Парасюк объяснил, кому в Украине выгодно продолжение войны на Донбассе
06.04.18
САП и НАБУ закончили расследование дела "рюкзаков Авакова"
06.04.18
"Все станет еще жестче": военный эксперт пояснил, что имел в виду Порошенко под "завершением АТО"
Всі новини
Наверх