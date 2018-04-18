Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"

Китай готов к торговой войне с США

Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары

Трамп ввел гигантские пошлины на товары из Китая

Китай требует от США отказаться от непомерных торговых пошлин

Трамп решил обложить китайские товары пошлинами на 60 млрд долларов в год

Агрессивная торговая политика США: вслед за ЕС намерены ввести пошлины на импорт из Китая - СМИ

В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами на возможные санкции

Западные СМИ предупредили: Китай может наброситься на другие страны