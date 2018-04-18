Кремль назвал блокировку связанных с "фабрикой троллей" страниц в Facebook "цензурой"

Кремль назвал блокировку связанных с "фабрикой троллей" страниц в Facebook "цензурой"
Facebook удалил 270 страниц, связанных с российским Агентством интернет-исследований (АИИ), которое мировые СМИ прозвали «фабрикой троллей». Об этом сообщил глава службы безопасности компании Алекс Стамос.

По словам Стамоса, АИИ неоднократно использовало фальшивые аккаунты с целью обмана и манипулирования пользователями. Facebook постоянно напоминает, что социальная сеть создавалась, прежде всего, для общения, поэтому очень важно, чтобы за страницами частных лиц, брендов и некоммерческих организаций стояли реальные люди.

Блокировка аккаунтов «фабрики троллей» стало важным решением для защиты честных выборов во всем мире, подчеркнул сооснователь крупнейшей соцсети Марк Цукерберг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство расценивает данное решение Facebook как враждебный шаг и проявление цензуры.

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Напомним, в конце февраля в России был арестован сотрудник «фабрики троллей» после интервью для Washington Post, в котором он раскрыл всю подноготную своей работы. скачать dle 10.2 КиноСвин


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