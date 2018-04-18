Кремль назвал блокировку связанных с "фабрикой троллей" страниц в Facebook "цензурой"
По словам Стамоса, АИИ неоднократно использовало фальшивые аккаунты с целью обмана и манипулирования пользователями. Facebook постоянно напоминает, что социальная сеть создавалась, прежде всего, для общения, поэтому очень важно, чтобы за страницами частных лиц, брендов и некоммерческих организаций стояли реальные люди.
Блокировка аккаунтов «фабрики троллей» стало важным решением для защиты честных выборов во всем мире, подчеркнул сооснователь крупнейшей соцсети Марк Цукерберг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство расценивает данное решение Facebook как враждебный шаг и проявление цензуры.
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Напомним, в конце февраля в России был арестован сотрудник «фабрики троллей» после интервью для Washington Post, в котором он раскрыл всю подноготную своей работы.
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