Представитель США в ООН: “Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов”
Об этом она сказала во время выступления в университете Дьюка в Северной Каролине.
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«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними», — заявила она.
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