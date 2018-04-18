Представитель США в ООН: “Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов”

Постпред США при ООН сделала громкое заявление об отношениях с Россией

Россия не будет другом США, пока не изменит политику, - Хейли

Адміністрація Трампа найжорсткіша до Росії з часів Рейгана – Хейлі | FaceNews.ua: новини України

В США рассказали, как нужно наказать КНДР за новый "акт агрессии"

Вмешательство России в американские выборы. В США заявили о "военных действиях" РФ

США призвали Россию признать "зверства режима Асада"

США в ООН обвинили Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии

В США считают, что России никогда нельзя доверять

Кандидат на должность постпреда США в ООН: Мы не можем доверять России