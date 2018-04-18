Представитель США в ООН: “Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов”

Представитель США в ООН: “Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов”
Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что Российская Федерация никогда не будет другом США.

Об этом она сказала во время выступления в университете Дьюка в Северной Каролине.

Читайте также: Северный поток-2: США планируют блокировать строительство

«В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Однако, вместе с тем, это не значит, что мы не хотим работать с ними», — заявила она. скачать dle 10.2 КиноСвин


0
37
Новини світу

Схожі публікації

6-04-2018, 19:21
Постпред США при ООН сделала громкое заявление об отношениях с Россией
2-02-2018, 17:20
Россия не будет другом США, пока не изменит политику, - Хейли
2-02-2018, 11:40
Адміністрація Трампа найжорсткіша до Росії з часів Рейгана – Хейлі | FaceNews.ua: новини України
30-11-2017, 10:20
В США рассказали, как нужно наказать КНДР за новый "акт агрессии"
20-10-2017, 08:00
Вмешательство России в американские выборы. В США заявили о "военных действиях" РФ
16-05-2017, 12:22
США призвали Россию признать "зверства режима Асада"
30-03-2017, 03:00
США в ООН обвинили Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
16-03-2017, 15:55
В США считают, что России никогда нельзя доверять
19-01-2017, 05:44
Кандидат на должность постпреда США в ООН: Мы не можем доверять России

СТРІЧКА НОВИН

07.04.18
Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций
07.04.18
Канцлера снова не любят: Ангела Меркель стремительно теряет популярность
07.04.18
Представитель США в ООН: “Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов”
07.04.18
Новий виток антиросійських санкцій: У США опублікували "кремлівський список"
07.04.18
Українці повинні прийняти рішення щодо нової конституції на референдумі, - Мельничук
07.04.18
Північний потік-2: США планують блокувати будівництво
07.04.18
Злісний порушник: РФ порушила понад 500 договорів з Україною
07.04.18
У російській Держдумі зробили резонансну заяву про війну на Донбасі
07.04.18
"Бояться згрішити": користувачі соцмереж висміяли передсвятковий "робочий день" Верховної Ради
07.04.18
Нова дата: стало відомо, коли буде прийнятий закон про створення першого в Україні антикорупційного суду
07.04.18
Допомога з-за океану: США надасть українській армії не тільки "Джавелины"
07.04.18
Клімкін: Порошенко узгодить з Меркель деталі введення миротворців на Донбас
07.04.18
У Європейському парламенті розмірковують над тим, чи давати Україні черговий транш
07.04.18
Богдан модернизирует медэваки ВСУ
07.04.18
Chevrolet представил обновленный Malibu 2019 
07.04.18
Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга
07.04.18
Кризиса нет: в Украине “засветился” новейший спорткар из Италии (ФОТО)
07.04.18
Зимой снимали лето. Вера Брежнева поделилась жизнерадостными фото
07.04.18
Дита фон Тиз позировала в экстравагантном наряде, фото
07.04.18
Шварценеггер вышел из больницы после операции на сердце
07.04.18
Настя Каменских соблазнительно станцевала на пляже и показала аппетитную попу
07.04.18
"Что за колхозная челка?": Регину Тодоренко раскритиковали за новый образ
07.04.18
Дорофеева, Кошевой, Козловский и другие украинские звезды рассказали, как будут праздновать Пасху
07.04.18
Беременная Лобода похвасталась новыми фото с США, и заинтриговала поклонников обещанием
07.04.18
Яйца с бисером и стразами: Алла Пугачева показала, как ее дети готовятся к Пасхе, видео
07.04.18
Судебные приставы за миллионные долги забрали у Панина машину, он устроил для них "спектакль"
07.04.18
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за "стокгольмській" боргу | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Добу АТО: 42 обстрілу, двоє поранених | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Глава МЗС України назвав умови зустрічі в "нормандському форматі"
07.04.18
Білий дім почав підготовку зустрічі Трампа і Мюллера
07.04.18
Порошенко привітав християн з Благовіщенням | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Кілька спокійних місяців: у Росії озвучили прогноз, скільки триватиме перемир'я на Донбасі | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Важливий результат: названо найбільш ефективний формат врегулювання конфлікту на Донбасі (відео) | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Українцям прогнозують, що "мінімалка" перевищить 6 тисяч | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Водіям-новачкам пояснили, що означає неповернення «прав» | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
У Києві 15 осіб пограбували гральний заклад | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Як німецькі вузи піклуються про здоров'я студентів
07.04.18
Рятувальники чергуватимуть у храмах на Великдень | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Сепаратисти вимагають гроші за перетин КПП | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Бойовик влаштував стрілянину на блокпосту: поранення отримала громадянська | FaceNews.ua: новини України
07.04.18
Пучдемон з Берліна закликав до міжнародного посередництва у Каталонії
07.04.18
В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн
07.04.18
"Перемирие" на Донбассе: оккупанты палят по позициям ВСУ на всех направлениях
07.04.18
В Украине хотят создать службу экстренной помощи "112"
07.04.18
Трагедия в Донецкой области: есть погибший
07.04.18
Дело Скрипаля: шпион пошел на поправку
Всі новини
Наверх