Канцлера снова не любят: Ангела Меркель стремительно теряет популярность

Канцлера снова не любят: Ангела Меркель стремительно теряет популярность
По сравнению с началом ее предыдущего срока пребывания на посту канцлера Германии в 2014 году, сейчас Ангела Меркель не так любима и популярна, как тогда.
В то время как рейтинг канцлера постепенно идет вниз, остальные члены Кабинета министров тоже не могут похвастаться благосклонностью жителей Германии.

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Согласно опросу Trend Trend телерадиокомпании ARD, только 57% немцев считают Меркель хорошим канцлером. По сравнению с началом ее предыдущего срока пребывания на этом посту, политик потеряла 18 пунктов. скачать dle 10.2 КиноСвин


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