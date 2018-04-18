Канцлера снова не любят: Ангела Меркель стремительно теряет популярность

Меркель назвала Гельмута Коля удачей для немцев

Опрос: Популярность Меркель выросла до уровня 2015 года

Названа главная тема телефонного разговора Меркель и Путина

Меркель переизбрали на пост главы ХДС

Ангела Меркель заявила, что идет на выборы-2017 в Германии