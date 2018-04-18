Канцлера снова не любят: Ангела Меркель стремительно теряет популярность
В то время как рейтинг канцлера постепенно идет вниз, остальные члены Кабинета министров тоже не могут похвастаться благосклонностью жителей Германии.
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Согласно опросу Trend Trend телерадиокомпании ARD, только 57% немцев считают Меркель хорошим канцлером. По сравнению с началом ее предыдущего срока пребывания на этом посту, политик потеряла 18 пунктов.
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