Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций

Фигуранты из "кремлевского списка" США потеряли за день кругленькую сумму

"Кремлевский доклад". В Госдепе говорят о старте введения санкций, а эксперты о подмене списка

В США признались, что использовали Forbes в «личных» целях

Forbes назвал богатейших людей планеты

Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира

После избрания Трампа состояние друзей Путина выросло на 29 миллиардов — западные СМИ

Богатейшие люди планеты потеряли 41 млрд долл. после победы Трампа, - источник

Депутат парламента Украины Сергей Мельничук задекларировал состояние в 39,1 млрд долларов

Глава Amazon потерял $3 млрд за час