Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций

Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций
Состояние миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под персональные американские санкции, стремительно снижается. По данным рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes (real time) оно сократилось на $957 млн и в режиме реального времени составляет $5,3 млрд. Это произошло из-за резкого падения на фоне санкций акций En+ на Лондонской бирже на 20% — до $9,6 за акцию.
Кроме Дерипаски под ударом оказались еще шесть участников списка Forbes: они сами включены в новый список санкций, а также 12 принадлежащих им компаний. Снизилось состояние Сулеймана Керимова (на $244 млн до $6,6 млрд) и Виктора Вексельберга (на $41 млн до $14,6 млрд).
Перед публикацией «кремлевского доклада», в котором власти США обещали назвать основных друзей Владимира Путина, против которых необходимо ввести ограничения, богатейшие люди России заметно нервничали. Когда «кремлевский доклад» был обнародован, оказалось, что он полностью совпадает с российской частью мирового рейтинга Forbes.
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В пятницу, 6 апреля, в Вашингтоне заявили, что теперь «у российских олигархов не будет шансов получать прибыль от российской коррумпированной системы, они не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства». Все их активы в США заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения. скачать dle 10.2 КиноСвин


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