Состояние российских миллиардеров резко снижается на фоне новых санкций
Кроме Дерипаски под ударом оказались еще шесть участников списка Forbes: они сами включены в новый список санкций, а также 12 принадлежащих им компаний. Снизилось состояние Сулеймана Керимова (на $244 млн до $6,6 млрд) и Виктора Вексельберга (на $41 млн до $14,6 млрд).
Перед публикацией «кремлевского доклада», в котором власти США обещали назвать основных друзей Владимира Путина, против которых необходимо ввести ограничения, богатейшие люди России заметно нервничали. Когда «кремлевский доклад» был обнародован, оказалось, что он полностью совпадает с российской частью мирового рейтинга Forbes.
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В пятницу, 6 апреля, в Вашингтоне заявили, что теперь «у российских олигархов не будет шансов получать прибыль от российской коррумпированной системы, они не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства». Все их активы в США заморожены. Гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения.
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