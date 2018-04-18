В России скончалась известная актриса

В России скончалась известная актриса


В России скончалась известная актриса

В России скончалась известная актриса

В России скончалась известная актриса

В России скончалась известная актриса

1 / 4 Анжелика Волчкова скончалась в возрасте 47 лет (Facebook.com)

Попрощаются с Анжеликой Волчковой 10 апреля в ее родном театре.

В России в ночь на 8 апреля в возрасте 47 лет скончалась актриса Анжелика Волчкова.

Как сообщает пресс-служба театра "Школа современной пьесы", в котором играла актриса, причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

Попрощаются с Волчковой 10 апреля в ее родном театре, а похоронят — на родине в Пензе.

Волчкова известна в основном своими театральными работами, но снималась также в фильмах и сериалах. Из самых известных киноработ – сериалы "Лондонград", "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом надежды" и другие.

Напомним, в России в возрасте 62-х лет скончался известный режиссер Михаил Угаров, который был художественным руководителем Театра.doc.

Ранее стало известно о смерти главного хормейстера московского театра "Новая опера" и вдовы основателя театра Евгения Колобова Наталья Попович.

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