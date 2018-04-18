"Провод не выдержал нагрузки". В РФ назвали причину жуткого пожара в Кемерово

Криминалисты определили эпицентр пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"Провод не выдержал нагрузки". В РФ назвали причину жуткого пожара в Кемерово
В России к массовой гибели посетителей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово привели искры от электропровода высокой мощности и горючие поролоновые кубики, сделанные в Китае.

По словам председателя СКР России Александра Бастрыкина, криминалисты определили эпицентр пожара в ТЦ, передает "Фонтанка".

Загорание предположительно началось с кабеля высокой мощности, питающего зону игровых автоматов. Провод не выдержал нагрузки. Замыкание сопровождалось искрением.

"Яркая вспышка... Искры долетели до кубиков, те загорелись. А почему, спрашивается, загорелись кубики? Потому, что они китайского производства. А чем характеризуются китайские товары? Качеством и дешевизной. Кубик американский 120 долларов, китайский – 20 центов. Зато легко горит", - заявил чиновник.

Версию о китайских кубиках Бастрыкин изложил в Санкт-Петербургском госуниверситете на первой лекции в качестве преподавателя.

По его словам, предположения его криминалистов подтверждают представители экспертного учреждения по делам МЧС из Петербурга.

Ранее была опубликована хронология работы МЧС при пожаре в Кемерово. Сотрудники МЧС России приступили к тушению через час после поступившего сообщения.

Напомним, ранее специалисты пожарной лаборатории МЧС России сообщили, что в Кемерово ТРЦ "Зимняя Вишня" загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.

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