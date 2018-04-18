Миллер предложил Украине доказать свою целесообразность в качестве транзитера

Глава "Газпрома" предположил, что через украинскую ГТС можно прокачивать 10-15 млрд кубометров в год. 

Миллер предложил Украине доказать свою целесообразность в качестве транзитера
Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания может и дальше поставлять газ в Европу через украинскую газо-транспортную систему, однако для этого Киев должен доказать "Газпрому" целесообразность такого решения.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - цитиурет Миллера РИА Новости.

Для сравнения, в 2017-м году Украина транспортировала 93 млрд кубометров российского газа, а в 2016-м — 82 млрд.

Накануне в "Нафтогазе" рассказали, как планируют взыскивать долги с "Газпрома".

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