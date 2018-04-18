Медведев объявил, что правительство РФ в полном составе сложит полномочия

Президент РФ займет официально свой пост в день, когда истекут его полномочия по предыдущему сроку правления.


Медведев объявил, что правительство РФ в полном составе сложит полномочия
Инаугурация нового-старого президента России Владимира Путина пройдет 7 мая.

Об этом объявил премьер Дмитрий Медведев, выступая с отчетом деятельности правительства за последние шесть лет в Государственной думе, передает Интерфакс. По его словам, после инаугурации, согласно закону, правительство сложит свои полномочия.

С первой инаугурации Путина в 2000 году церемония всегда проводилась 7 мая, в день, когда истекают полномочия предыдущего главы государства.

Напомним, последние президентские выборы в России состоялись 18 марта. Путин, согласно данным ВЦИОМ, набрал на них более 76 процентов голосов и в четвертый раз был избран на пост президента России. После своей победы переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".

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