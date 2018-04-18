Эксперты назвали город с самой быстро дорожающей недвижимостью
Учитывая, что Берлин - одна из мировых столиц, не сюрприз, что цены на недвижимость здесь растут. Но вот скорость их роста является настоящим шоком для большинства местных жителей.
Согласно исследованию британской компании Knight Frank, цены на недвижимость в других городах мира и близко не могут сравниться с берлинскими темпами роста. Так, в прошлом году средний рост цен на недвижимость в крупных городах мира составлял 7%. В этом же году, данная цифра упала до среднего значения в 4.5%. Таким образом, темпы роста цен для многих городов мира замедлились.
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В конце 2016 года, существовало 12 городов, стоимость недвижимости в которых выросла более чем на 20%, но уже год спустя в этой категории остался только Берлин. Берлин занимает первую строчку в списке стран с самой быстро дорожающей недвижимостью. Всего за год цены здесь выросли на 20.5%, оставив далеко позади такие мировые столицы как Париж, Гонг-Конг, Сеул и Лондон. Другие германские города попавшие в десятку это - Гамбург (14.1%), Мюнхен (13.8%) и Франкфурт (13.4%).
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