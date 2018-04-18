Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Трамп ответит на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов

В Совбезе ООН началось экстренное заседание по химатаке в Сирии: видеотрансляция

Члены Совбеза ООН созвали срочное заседание из-за химатаки в Сирии

В России довольны разгромом исламистов в Сирии

В Сирии убиты семь сотрудников "Белых касок"

Москва объявила о сокращении войск в Сирии

Как Россия готовится к контрнаступлению на Пальмиру (видео)

В Сирии правительственные войска нанесли удар по городу Дума: 9 погибших

РФ готова продлить перемирие в Сирии на три дня