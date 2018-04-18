Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии
“Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума”, - заявляют в Генштабе РФ.
Такие действия были направлены на дискредитацию сирийских властей, считает Познихир.
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Он добавил, что “вместо обещаний нанести ракетные удары по Сирии, коалиции США следует заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь населению”.
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