“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс
«Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень многое. Однако цель евро-атлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель», — приводит слова Готтемёллер издание «Европейская правда».
Она отметила, что Киев знает о своих обязательствах по проведению реформ.
Читайте также: Британия инициирует собрание СБ ООН
Напомним, накануне Пётр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО.
0
29