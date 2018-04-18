“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Вступление Украины в НАТО и ЕС - вполне реалистичные цели - замглавы генсека НАТО

Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО

В Кабмине рассказали, когда Украина подаст заявку в НАТО

Украина не готова к вступлению в НАТО

Назначен глава миссии Украины при НАТО

Украина пока не готова ко вступлению в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

НАТО единогласно поддерживает Украину на фоне обострения в Авдеевке

ЕС и НАТО заявили о более тесной совместной поддержке Украины

В НАТО впервые прошла встреча группы «Друзей Украины»