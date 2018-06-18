В российскую колонию к Сенцову не пустили омбудсмена Рады

Денисовой не объяснили, почему она не может встретиться с украинским режиссером.

В российскую колонию к Сенцову не пустили омбудсмена Рады
В российском городе Лабытнанги уполномоченного Верховной Рады по правам человека — Людмилу Денисову, в пятницу, 15 июня, не пустили в колонию для встречи с незаконно осужденным голодающим украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Во встрече с украинцем отказал начальник управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, говорится в видеообращении Денисовой, опубликованном на ее странице в Facebook.

"… приехала утром в исправительную колонию №8, где встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, именно он отказал мне, что я не могу на при каких обстоятельствах на встречу с Олегом Сенцовым, он ничего мне не сообщил, почему именно мне отказывает…", — отметила омбудсмен.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Незаконно осужденный писал родным из колонии, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В июне президент Петр Порошенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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