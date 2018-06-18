"Как морковка перед осликом". Сергей Шнуров написал стих о пенсионном возрасте

Лидер российской группы "Ленинград" написал, что пенсионного возраста "не достичь, как горизонта".

"Как морковка перед осликом". Сергей Шнуров написал стих о пенсионном возрасте
Российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий и художник, лидер групп "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о пенсионном возрасте.

Исполнитель сравнил пенсионный возраст с морковкой, которая кружит перед осликом, говорится на странице артиста в Instagram.

Приводим Вашему вниманию часть стиха музыканта:

"Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе…".

"Как морковка перед осликом". Сергей Шнуров написал стих о пенсионном возрасте

Напомним, 14 июня правительство РФ повысило пенсионный возраст для россиян. Повышение возраста выхода на пенсию власти страны решил проводить поэтапно, процесс стартует в 2019 году. Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.

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