"Российский" Крым. Историк объяснил, почему словам Трампа не стоит придавать большого значения

Если президент США не считает полуостров украинским, это еще больше вносит раскол в его отношения с союзниками, полагает эксперт.

"Российский" Крым. Историк объяснил, почему словам Трампа не стоит придавать большого значения
Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что возможным словам президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме не стоит придавать большого значения, поскольку американский лидер сегодня говорит одно, а завтра — другое.

Глава Штатов может не считать полуостров украинской территорией "и это значительно усложняет ситуацию с Крымом и еще больше вносит раскол в его отношения с союзниками по атлантическому содружеству", говорится в блоге эксперта на "Обозревателе".

"Конечно, эта ситуация и для Украины, и для Европы, и для всех нас, кто считает, что границы должны быть незыблемыми — это очень печальное заявление. Другое дело, что Трамп — человек такой, что он сегодня говорит одно, а завтра — другое, но это ничего не значит", — отметил эксперт.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что Дональд Трамп заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является российским, поскольку все его жители говорят на русском языке.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что не знает о возможном заявлении американского лидера о "российском" полуострове. По ее словам, сведения о якобы словах главы государства были сообщены журналистам, о них нет информации.

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