Политолог разобрал заявления Путина об Украине: "ненависть — всепоглощающее чувство"

Из сказанного президентом РФ, в частности, можно сделать вывод, что "нет никакого так называемого украинского народа", считает эксперт. 

Политолог разобрал заявления Путина об Украине: "ненависть — всепоглощающее чувство"
Последние заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, касающиеся Украины, свидетельствуют о том, что его ненависть к нашей стране является всепоглощающим чувством.

Пока нынешний лидер РФ находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении не будет, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Обозревателю".

По его словам, из сказанного политиком можно сделать три вывода: "Нет никакого так называемого украинского народа. Мы — единый народ, следовательно, русские", "Нет никакого украинского государства", "А кто такой, собственно, президент Порошенко (Петр Порошенко — Ред.)? Мы ставим под вопрос его легитимность".

Пионтковский считает, что эти три основных посыла "показывают, что ненависть Путина к Украине — всепоглощающее чувство, и дают важный ответ на один вопрос, который в последнее время многие задавали — готова ли Москва к каким-то серьезным содержательным уступкам на Донбассе".

"Ответ: пока Путин находится у власти, никаких уступок, даже символических, на украинском направлении, в частности, на Донбассе, не будет", — выразил мнение собеседник издания.

Напомним, 7 июня в России проходила 16-я "прямая линия" с Владимиром Путиным. В частности, президент говорил об Украине. Ознакомиться с его главными заявлениями можно здесь.

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