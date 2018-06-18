Назначение Суркова: к чему готовиться Украине и Донбассу

Кадровое решение Путина говорит о том, что в ближайшее время он будет вести жесткую, брутальную политику относительно Украины.

Сурков довольно долго находился в "подвешенном состоянии". А это говорит о том, что у Путина не было уверенности в этом решении — он сомневался.

Возможно, Россия могла бы пойти на какие-то уступки Украине, но произошло несколько событий, которые позволили Путину почувствовать себя уверенней.

Первое — некоторый конформизм ряда западных лидеров, которых Путину удалось убедить продемонстрировать не столько лояльность, сколько терпимость по отношению к нему. Визит Ангелы Меркель в Сочи, к примеру, сложно назвать конформистским, потому что она довольно жестко проводила переговоры с Путиным и пыталась давить на него. Однако сам факт того, что визит канцлера Германии прошел по полной программе и состоялся на территории России, а не где-то на международных форумах, для Путина уже был достаточно позитивным сигналом. А далее торги вокруг вопроса снижения цены на газ, который пойдет через будущий трубопровод "Северный поток-2", дала свой результат — и Меркель стала более нейтральной и терпимой.

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Также состоялся визит Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, который оказался довольно унизительным для французского президента. Путин в полной мере использовал эту встречу в своих интересах.

Кроме того, состоялся удачный визит Путина в Австрию, где сегодня у власти "сборная солянка", но бо?льшую часть в ней составляют откровенно пропутинские силы — праворадикальные, та же "Австрийская партия свободы".

Все это добавило Путину некоторой уверенности в том, что он может противостоять Западу.

Однако главное, что усилило уверенность хозяина Кремля в собственных силах — это рост цен на нефть в мире. Возрастающая цена на нефть автоматически влечет за собой повышение цен на газ, а в результате в российском бюджете появляются дополнительные средства. Пока что тенденция по росту цены сохраняется, и Россия в такой ситуации становится менее уступчивой и более наглой в своем поведении, больше демонстрирует вызов всему цивилизованному миру.

Пока определялись экономические тенденции, Путин еще раздумывал, как себя вести. И от этого, в том числе, зависела должность Суркова.

Теперь Путин определился: в ближайшее время это будет хамское демонстративное и высокомерное поведение, игнорирование любых норм международного права и абсолютная неуступчивость и по украинскому, и по сирийскому вопросам. То есть и в Сирии, и в Украине Путин будет себя вести нахально, с вызовом.

Для Украины, безусловно, это плохой сигнал.

К тому же, то, что американское руководство, в частности президент Дональд Трамп, полностью отвлеклось на Северную Корею, тоже добавило Путину уверенности.

Со всем этим связана и кадровая политика, в том числе переназначение Суркова.

Вообще, Сурков — очень послушный. Несмотря на то, что Сурков — любитель поговорить и пописать что-то такое, что не очень нравится хозяину Кремля, он добросовестно выполняет все указания руководства. Он же не Курт Волкер, наделенный большими полномочиями, способный самостоятельно принимать решения, пускай и промежуточные. Сурков, когда ехал к Волкеру, не имея четких директив из Москвы, просто тупо молчал: ничего не одобрял, ничего не отвергал — пока не было указаний.

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Однако есть некоторый символизм. Когда Россия выходит на какой-то серьезный переговорный процесс и готова изменять свою политику, она меняет людей — новую политику должны делать новые люди.

Это, к слову, будет одним из маркеров по Донбассу. Когда уберут Захарченко и Пасечника, у которых руки по локоть в крови, приведут на эти должности в "ДНР" и "ЛНР" парней, которые выехали с Донбасса в 2014 году, просидели все это время в Москве, не имеют крови на руках, никаким образом не были причастны к убийствам и грабежам, занимались лишь бизнесом, то есть когда будут назначены такие люди, с чистыми руками и в хороших костюмчиках, можно будет ожидать, что Россия идет на важные переговоры и готова идти на серьезные уступки.

Потому, пока не изменятся кураторы оккупированных территорий Донбасса в Москве, не будут меняться и люди на Донбассе. Это — показатель.

Путин долго сомневался, как поступить, но сейчас он определился — он вновь будет вести жесткую, брутальную политику. Потому надеяться, что в ближайшие месяцы или полгода произойдут какие-то кардинальные подвижки, сложно.

Единственное, что может измениться — позиция российской власти по вопросу, которым раньше не занимался Сурков, и который сейчас выведен из политического контекста (по крайней мере, так сказал Лавров). Это — гуманитарный вопрос обмена пленными. В этом вопросе могут произойти положительные подвижки.

По всем остальным вопросам — введение миротворцев на Донбасс, формат дальнейших переговоров и т.д. — Россия будет придерживаться прежней позиции.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"

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