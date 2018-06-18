В Москве такси наехало на группу людей, среди пострадавших есть украинец

По предварительной версии, водитель из-за чрезмерной усталости заснул за рулем.

В Москве такси наехало на группу людей, среди пострадавших есть украинец
В центре Москвы около Гостиного двора автомобиль службы "ЯндексТакси" врезался в толпу людей.

Как сообщает ТАСС, в результате аварии пострадало восемь человек, среди них - две гражданки Мексики, один гражданин Украины и граждане России.

По данным агентства, семеро из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести. Все жертвы аварии госпитализированы.

"Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка", — сообщили в полиции.

В Москве такси наехало на группу людей, среди пострадавших есть украинец

По информации Telegram-канала "112", находящийся за рулем гражданин Киргизии Анарбек Чынгыз заснул и непроизвольно нажал на газ. Виновник ДТП рассказал, что до аварии он работал больше двух суток и между заказами отдыхал в машине.

Напомним, в Днепропетровской области водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожный путь на перегоне Самаровка-Новомосковск.

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