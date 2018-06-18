Трамп обвинил следствие по делу о вмешательстве РФ в двойных стандартах

Президент посетовал, что "таким же образом не была изучена нечестная Хиллари Клинтон".

Трамп обвинил следствие по делу о вмешательстве РФ в двойных стандартах
Президент США Дональд Трамп заявил, что данные о якобы его сговоре с Россией являются "подстроенным обманом".

Об этом он написал в Twitter.

"Охота на ведьм! Сговора с Россией не было. О, понятно, не было никакого сговора с Россией... Фальшивый сговор с Россией был подстроенным обманом", - написал он.

Он также выразил сожаление из-за того, что "таким же образом не была изучена нечестная Хиллари Клинтон". "Двойные стандарты!" - добавил он.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Vинюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

Ранее Трамп заявил, что военные учения, которые регулярно проводят американские и южнокорейские ВС, являются чрезвычайно дорогим и провокационным.

"Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры", - написал он в Twitter.

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