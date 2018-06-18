В Европе разгорается скандал: Австрия обвинила Германию в многолетнем шпионаже

В поле зрения немецкой спецслужбы находились тысячи стационарных телефонов, факсов, мобильных и e-mail.

В Европе разгорается скандал: Австрия обвинила Германию в многолетнем шпионаже
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц потребовали от Берлина объяснений относительно многолетней шпионской деятельности со стороны немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которая велась на территории страны.

"Масштаб слежения был грандиозным", - цитирует Курца DW.

Ван дер Беллен отметил, что "шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым".

Официальная Вена ожидает от Берлина объяснений, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена. 

Основанием для таких заявлений послужили материалы австрийских изданий - журнала Profil и газеты Der Standard. В их материалах говорилось о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии: слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международными организациями и посольствами, расположенными в Вене. По данным издания, с 1999 по 2006 год всего в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты в Австрии.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также за рядом подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием.

Ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс, сообщившая, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит законопроект по ЛГБТ, заявила, что стала жертвой дезинформации.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента (...) Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - написала Хармс в Twitter.

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