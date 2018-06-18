В США неизвестные открыли огонь по посетителям выставки

Причины произошедшего пока неизвестны, есть несколько подозреваемых.

В США неизвестные открыли огонь по посетителям выставки
В результате стрельбы на выставке Art All Night в американском Трентоне один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Инцидент произошел около 3.00 по местному времени (10.00 по Киеву) во время 24-часовой ежегодной выставки, передает РИА Новости со ссылкой на газету Trentonian.

"Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной", – сообщили в полиции.

Причины произошедшего пока неизвестны, есть несколько подозреваемых. Не исключено, что полицейский, который находился на выставке не при исполнении, стал стрелять в ответ. Идет проверка, какой из выстрелов привел к смерти человека.

Ранее сообщалось, что на западе Германии упал воздушный шар, с шестью пассажирами на борту.

Инцидент произошел неподплеку от города Варендорф 16 июня в 20.55 (21.55 по Киеву). Из-за сильного порыва ветра шар упал на поле с десятиметровой высоты.

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