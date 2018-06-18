В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео

Пассажиры выбирались из вагонов через разбитые окна.

Видео с места событий уже публикуют в соцсетях очевидцы. На кадрах на видео, как пассажиры вынуждены выбираться из вагонов через разбитые окна.

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На место уже направились спасатели. При этом официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов объявил: "Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших".

Публикация от БЛОГ Дениса Денски (@denski_blog)17 Июн 2018 в 2:16 PDT

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