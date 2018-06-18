В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео

Пассажиры выбирались из вагонов через разбитые окна.

В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео
В Жамбылской области Казахстана 8 вагонов пассажирского поезда "Астана – Алма-Ата" сошли с рельсов. При этом три из них опрокинулись набок.

Видео с места событий уже публикуют в соцсетях очевидцы. На кадрах на видео, как пассажиры вынуждены выбираться из вагонов через разбитые окна.

Читайте также "Два дебила". В киевском метро парни прыгнули под поезд, видео

На место уже направились спасатели. При этом официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов объявил: "Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших".


 

Публикация от БЛОГ Дениса Денски (@denski_blog)17 Июн 2018 в 2:16 PDT


Подписывайтесь на наш канал в Telegram

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
36
Новини світу

Схожі публікації

Вчора, 07:21
"Два дебила". В киевском метро парни прыгнули под поезд, видео
22-01-2017, 10:22
Десятки погибли при крушении поезда в Индии
22-01-2017, 10:22
Десятки пассажиров погибли при крушении поезда в Индии
4-01-2017, 22:22
В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: более 100 пострадавших (ВИДЕО)
4-01-2017, 21:33
В США сошел с рельсов поезд: более 100 пострадавших, фото и видео с места происшествия
20-11-2016, 12:33
Крупная железнодорожная катастрофа в Индии: погибли 96 человек, сотни раненых
20-11-2016, 10:00
Авария с поездом в Индии: более 90 погибших
24-10-2016, 04:44
В киевском метро в одном из вагонов загорелась проводка
9-09-2016, 22:44
В России поезд упал в реку из-за рухнувшего под ним моста

СТРІЧКА НОВИН

17.06.18
Марш равенства в Киеве-2018: большинство задержанных противников акции уже отпустили
17.06.18
"В инквизиции сжигали еретиков, но мы начали с флага": националисты провели акцию у отделения полиции
17.06.18
Вашингтон выдвинул КНДР 47 требований
17.06.18
В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео
17.06.18
В Германии упал воздушный шар с людьми
17.06.18
Македония получила новое название
17.06.18
В США неизвестные открыли огонь по посетителям выставки
17.06.18
Трамп пожаловался на дороговизну военных учений с Южной Кореей
17.06.18
В Европе разгорается скандал: Австрия обвинила Германию в многолетнем шпионаже
17.06.18
Трамп обвинил следствие по делу о вмешательстве РФ в двойных стандартах
17.06.18
Промгигант "ДнепрАзот" полностью прекратил работу и ушел на простой
17.06.18
"Дай вылизать эту попку": чем радует своих фанатов сладкая фитоняшка и патриотка Ольга Шоколад
17.06.18
В Сети высмеяли Лободу за фото с белыми трусами и грязными туфлями
17.06.18
"Марш равенства" в Киеве продлился 20 минут
17.06.18
КиевПрайд еще не начался, а уже есть жертвы: активисты показали, как их избила палками полиция. Фото
17.06.18
Без головы и челюсть отдельно: возле торгового центра в Киеве погибли люди
17.06.18
"Не пошли на диалог": полиция сообщила о новом столкновении с противниками "Марша равенства"
17.06.18
"Рано вы начали". Могилевская похвасталась снимком с коллегами-звездами
17.06.18
Дита фон Тиз в романтичном освещении сверкнула грудью, фото
17.06.18
СМИ узнали, как сидится Манафорту
17.06.18
При наезде такси в Москве пострадали болельщики ЧМ-2018 из Мексики
17.06.18
Российский политолог рассказал о курсе Кремля по Донбассу
17.06.18
Поздравления с Днем отца на словах и в анимированных открытках
17.06.18
"Атака с небес". В китайском городе внезапно пошел "дождь" из осьминогов: фото
17.06.18
"Фигаро здесь, Фигаро там". Британка уехала на свадьбу через несколько часов после своих родов
17.06.18
Гигантский кит резким появлением шокировал туристов в Австралии: видео
17.06.18
"На выдумки хитра". В России женщина спаслась от насильника, предложив глянуть порно
17.06.18
"Два дебила". В киевском метро парни прыгнули под поезд, видео
17.06.18
Поздравления с Днем медика-2018 короткие и в анимационных открытках
17.06.18
Поздравления с Днем отца-2018 в смс
17.06.18
Барби из Берлина с огромной грудью позировала топлес, фото
17.06.18
"А страшная же!". Ани Лорак покрасовалась в платье-кольчуге
17.06.18
В Сеть "слили" ролик с интимными фото жены русского олигарха
17.06.18
Тодоренко раззадорила фанатов снимком с Топаловым: фото
17.06.18
Фронтмен группы Kozak System призвал лишать жителей Донбасса украинского гражданства
17.06.18
Жена брата министра инфраструктуры Омеляна рассказала, где будет рожать
17.06.18
В Сети потешаются над двойником Пугачевой: фото
17.06.18
Порошенко и Макрон поговорили о миротворцах на Донбассе, антикоррупционном суде и узниках Кремля
17.06.18
Порошенко указал сроки создания Антикоррупционного суда
17.06.18
Порошенко намерен все суды сделать антикоррупционными
16.06.18
Неожиданное признание: известный голливудский актер хотел совершить суицид
16.06.18
Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе, - СМИ
16.06.18
В Москве такси наехало на группу людей, среди пострадавших есть украинец
16.06.18
Назначение Суркова: к чему готовиться Украине и Донбассу
16.06.18
Трамп сказал, когда может встретиться с Путиным
16.06.18
Политолог разобрал заявления Путина об Украине: "ненависть — всепоглощающее чувство"
Всі новини
Наверх