В Казахстане опрокинулся пассажирский поезд, не обошлось без жертв. Видео

Пассажиры выбирались из вагонов через разбитые окна.
В Жамбылской области Казахстана 8 вагонов пассажирского поезда "Астана – Алма-Ата" сошли с рельсов. При этом три из них опрокинулись набок.
Видео с места событий уже публикуют в соцсетях очевидцы. На кадрах на видео, как пассажиры вынуждены выбираться из вагонов через разбитые окна.
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На место уже направились спасатели. При этом официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов объявил: "Подтверждается информация о гибели одного подростка и трех пострадавших".
Публикация от БЛОГ Дениса Денски (@denski_blog)17 Июн 2018 в 2:16 PDT
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