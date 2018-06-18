Вашингтон выдвинул КНДР 47 требований

Снятие санкций с Северной Кореи зависит от выполнения "полной денуклеаризиции" корейского полуострова

Вашингтон выдвинул КНДР 47 требований
В рамках договора о денуклеаризации США предъявили КНДР требования по 47 пунктам.

Об этом сообщил глава японского МИД Таро Коно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По словам министра, под "полной денуклеаризицией" понимается ликвидация ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

"Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут", - заявил Коно.

Напомним, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. 

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ. Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

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