В Турции застрелили известную певицу, полиция обнародовала кадры с места преступления (видео)

У погибшей исполнительницы осталась 14-летняя дочь.

певица Хаджер Тюлю (Hacer T?l?), она погибла в результате произошедшей в ночном клубе стрельбы.

Как сообщает DailyMail, 40-летняя исполнительница, некоторые песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров, стала одной из двух убитых во время нападения. Инцидент произошел в престижном ночном клубе Medusa.

Возле заведения остановился автомобиль, из которого выскочил неизвестный, который ворвался в здание и открыл беспорядочный огонь по людям. В результате смертельные ранения получили 40-летняя певица и владелец ночного клуба. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.

Отмечается, что полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемый. Полицейским удалось как найти машину, так и задержать первых подозреваемых. В настоящее время ведется их допрос, мотив преступления пока не раскрывается.

Местные СМИ сообщают, что у певицы осталась 14-летняя дочь.

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Также ранее стало известно, что в Майами убили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

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