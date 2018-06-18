ЕСПЧ не признал условия, в которых содержится Брейвик, "нечеловеческими"

В суде сочли, что в деле Брейвика не было зафиксировано нарушений Европейской конвенции по правам человека.

ЕСПЧ не признал условия, в которых содержится Брейвик, "нечеловеческими"
Европейский суд по правам человека отклонил поданную приговоренным к заключению за массовое убийство Андерсом Брейвиком жалобу на якобы "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме.

Об этом суд сообщил в четверг, 21 июня, передает DW.com.

Брейвик, который, находясь в тюрьме, сменил имя на Фьотольф Хансен, жаловался на то, что его изоляция в одиночной трехкомнатной камере является негуманной и унижающей его достоинство. По его мнению, это также нарушает его право на частную и семейную жизнь, закрепленную Европейской конвенцией по правам человека. Его контакты в заключении ограничиваются юристами, охранниками и медицинскими работниками.

Однако судьи, изучив суть дела, пришли к выводу, что в случае Брейвика не было зафиксировано нарушений Европейской конвенции по правам человека, поэтому жалобу признали необоснованной и отклонили. Решение суда является окончательным.

Адвокаты осужденного пока не прокомментировали это решение.

Читайте также Брейвик стал студентом университета: будет изучать психологию

Напомним, ранее "норвежский стрелок" Андерс Беринг Брейвик, который в Осло 2011 году убил 77 человек, за что и получил такое прозвище, вскинул руку в зале суда сразу после того, как полицейские сняли с него наручники. До этого он успел лишь поздороваться со своими адвокатами. Так Брейвик,"зиганув" в суде, выразил протест против условий содержания в тюрьме.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
51
Новини світу

Схожі публікації

1-03-2017, 17:22
Суд счел гуманным обращение с террористом Брейвиком
6-02-2017, 17:00
Янукович с адвокатами пойдет в Европейский суд по правам человека
20-01-2017, 15:33
Омбудсмен счел решение КС пренебречь вердиктом ЕСПЧ опасным для россиян
13-01-2017, 15:23
"Левада-центр" обжалует в ЕСПЧ статус "иностранного агента"
11-01-2017, 15:34
Андерс Брейвик встретил суд нацистским приветствием
20-11-2016, 10:00
ЕС призвал Азербайджан освободить оппозиционного лидера
20-11-2016, 04:22
ЕСПЧ направил жалобу Дадина на пытки в колонии правительству России
17-11-2016, 16:55
ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу арестованной турецкой судьи
15-03-2016, 14:30
"Норвежский стрелок" напомнил о себе: жалуется на плохие условия содержания и "зиганул" в суде

СТРІЧКА НОВИН

21.06.18
В Хмельницком мать хотела продать двоих своих детей, а потом - и третьего
21.06.18
В Киеве обокрали квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко: видео
21.06.18
Стрельба, ограбление. В Киеве на Печерске у мужчины отобрали сумку с деньгами и побили авто
21.06.18
"Попал очень большой мощности заряд". На Виннитчине молния убила пастуха
21.06.18
Пожар на АЗС на Житомирской трассе произошел из-за забывчивого водителя: видео
21.06.18
Возможная встреча Трампа и Путина заставляет нервничать Лондон - The Times
21.06.18
На саммите "большой семерки" Трамп бросил в сторону Меркель конфетами
21.06.18
ЕСПЧ не признал условия, в которых содержится Брейвик, "нечеловеческими"
21.06.18
Пытал, насиловал и откачал всю кровь. В США сценариста признали виновным в убийстве украинки
21.06.18
В Турции застрелили известную певицу, полиция обнародовала кадры с места преступления (видео)
21.06.18
В Словакии бывшего члена "Правого сектора" задержали по подозрению в терроризме
21.06.18
Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
21.06.18
В США голливудский актер предложил бросить сына Трампа в "клетку с педофилами"
21.06.18
Жестокое убийство украинской бизнесвумен в Черногории: полиция задержала подозреваемого
21.06.18
У Сенцова в тюрьме начались проблемы с почками и сердцем — Денисова
21.06.18
В Сети появились предварительные характеристики будущего флагмана компании Huavei - Mate 20
21.06.18
Сенат обвинил Обаму в нежелании решительно остановить Россию – Bloomberg
21.06.18
У Сенцова ответили на слова российского омбудсмена о "лечебном голодании"
21.06.18
В Британии найдена мертвой звезда телешоу и королева красоты
21.06.18
В здании Киеврады подрались активисты и охрана - видео
21.06.18
В США из-за шалостей ребенка разбилась скульптура за 130 тыс долларов: видео
21.06.18
"Не надо стесняться". Парочка занялась сексом в салоне летящего в Мексику самолета: видео
21.06.18
"Зажгли пламя страсти". В США пожарные снимали порно прямо на работе
21.06.18
В метро Киева проехался необычный пассажир, фото
21.06.18
В Канаде девушка истратила кучу денег на губы в стиле Джоли и громадные груди: фото
21.06.18
"Мы - грязные извращенки". В США учительница с подругой совращали подростков
21.06.18
Пентагон приготовился к появлению нового биологического оружия
21.06.18
Немецкое издание пожаловалось на сексуальное домогательство к своей журналистке на ЧМ-2018
21.06.18
Самолет МВД России вторгся в воздушное пространство Эстонии
21.06.18
"В семье не без урода". В Сети возмутились заявлению Дудя о "братьях россиянах-украинцах"
21.06.18
Выбрали "Зиг Хайль". В России англичане распевали нацистские песни: видео
21.06.18
Про ирландскую и украинскую индивидуальность
21.06.18
Трамп сделал новое заявление по России, СМИ назвали время встречи с Путиным
21.06.18
Омбудсмен РФ "отличилась" циничным заявлением: у Сенцова "фактически лечебное голодание"
21.06.18
Эксперт сказал, при каком условии Путин с удовольствием отдал бы часть Донбасса
21.06.18
Западный эксперт сказал, сколько Россия в год тратит на войну с Украиной
21.06.18
Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в рядах ВСУ
21.06.18
Президент Украины и Генсек ООН обсудили вопрос ввода миротворцев на Донбасс
21.06.18
Пророссийские боевики не прекращают обстрелы на Донбассе
21.06.18
Вооруженные силы Украины заняли новые территории в зоне боевых действий на Донбассе
21.06.18
На границе с Румынией группа из 20 человек напала на отряд украинских пограничников
21.06.18
Суд отпустил бандитов, которые грабили предпринимателей в столице Украины
21.06.18
В Запорожской области сгорели 100 гектаров пшеницы
21.06.18
Озвучена стоимость растаможки авто на еврономерах в Украине
21.06.18
Первыми в плей-оффе ЧМ-2018 оказались Россия и Уругвай
21.06.18
Журналист CNN заявил о попытке похищения в Ростове
Всі новини
Наверх