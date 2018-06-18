На саммите "большой семерки" Трамп бросил в сторону Меркель конфетами

Президент сопроводил свое действие словами "Не говори, что я тебе никогда ничего не даю".

, обозленный президент США бросался конфетами в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

О поведении лидера США рассказал американский аналитик Иэн Бреммер телеканалу CBS.

Бреммер рассказал, что под самый конец саммита, когда Меркель и канадский премьер-министр Джастин Трюдо тщетно пытались убедить Трампа подписать коммюнике, американский лидер был явно недоволен этим.

"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что объединяются против него", — рассказал Бреммер.

В итоге в этот момент президент США встал, вынул из кармана пиджака две жевательные конфеты "Старбёртс", бросил их на стол и сказал немецкому канцлеру следующее: "Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

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Напомним, ранее Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

Как известно, Трамп и Макрон разругались во время телефонных переговоров, которые были посвящены экономической политике США.

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