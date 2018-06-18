Возможная встреча Трампа и Путина заставляет нервничать Лондон - The Times

Великобритания опасается снижения заинтересованности Трампа в НАТО.

Возможная встреча Трампа и Путина заставляет нервничать Лондон - The Times
Возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле, которая, скорее всего, произойдет в столице Австрии Вене, нервирует официальный Лондон.

Как сообщает британская The Times, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники, британских политиков пугает то, что возможная встреча президентов США и РФ произойдет до саммита НАТО 11 июля и негативно скажется на заинтересованности Трампа в НАТО и его предстоящем визите в Лондон 13 июля.

"Неизвестно, пройдет ли встреча Путина и Трампа до или после саммита и его визита в Британию, но для нас, конечно, было бы лучше, если бы она прошла после", — сказал источник в Уайтхолле.

Другой источник заявляет, что в правительстве Великобритании тревожатся за будущее НАТО. Собеседник отметил, что встреча до саммита — "это очень негативное событие", которое может вызвать "смятение и обеспокоенность".

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не ставит под вопрос лидерство военной мощи Британии в альянсе наравне с США, в чем ее обвинили до этого. Сообщения инсайдеров последовали после этого высказывания главы правительства.

Читайте также Российский политолог сказал, чем Трамп может быть полезен Путину

Ранее Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов у Белого дома сказал, что может увидеться с коллегой из РФ летом текущего года,

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