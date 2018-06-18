В России священник объяснил повышение пенсионного возраста "Божьей карой за грехи"

Священнослужитель выпустил статью в крайне и крайне "верноподданическом" духе.

В России священник объяснил повышение пенсионного возраста "Божьей карой за грехи"
Священнослужитель Русской православной церкви Алексий Чаплин, имеющий чин протоиерея и являющийся настоятелем храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Жуково (Белгородская область), заявил о том, что пенсионный возраст для россиян повышают в "наказание народу за грехи".

Собственное мнение он высказал в объемном материале, опубликованном на веб-сайте "Русская православная линия".

"Неужели мы, православные, уже настолько в своих умах "одемократились", что источником всех грехов и пороков готовы видеть исключительно власть и государство, а народ для нас превратился в неприкасаемую священную корову, о которой можно говорить только хорошо или ничего? А в чем в таком случае разница между нами и либералами с коммунистами? Правду говорить всегда тяжело и неприятно, но в этом и миссия Церкви — быть ненавидимой за Правду. А правда заключается в том, что нынешняя пенсионная реформа — это не происки "либерального лобби", а наказание Божие за те беззакония, к которым причастен чуть ли не каждый в нашем поколении", — написал священник.

К слову, российские власти планируют поднять с будущего года возраст выхода на пенсию для россиян до 65 лет, а для россиянок — до 63.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что в РФ чиновники смогут оформлять себе пенсии раньше рядовых граждан.

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