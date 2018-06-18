В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото

В общем, даже несмотря на многовековые традиции российского царебожия, полотно вызывает немалую оторопь.

В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото
В городе Тула на художественном вернисаже в городской детской библиотеке экспонировали картину, на которой президент РФ Владимир Путин и глава Кабмина Дмитрий Медведев изображены в виде святых Православной церки.

Соответствующее сообщеие в пятницу, 22 июня, опубликовали журналисты портала TJournal. Картина получила названия "Под мирным небом". Центральное место на полотне занимает изображение Путина, облаченного в золотые доспехи и в античной колеснице, запряженной "тройкой" коней. От него "исходит божественное сияние". Компанию первым двум лицам российского государства составили Матерь Божья с младенцем, император Николай II Романов, глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) и знамя правящей партии "Единая Россия".

По данным журналистов, автором полотна выступил Александр Немцов – известный тульский художник, специализирующийся на пейзажах.

В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России перед мартовскими президентскими выборами замироточила икона Путина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
30
Новини світу

Схожі публікації

24-04-2018, 21:21
Порошенко озвучил позитив от предоставления УПЦ автокефалии
22-02-2018, 05:01
Замироточила перед выборами. В России секта сообщила о чуде с иконой Путина
10-01-2018, 04:00
Российский журналист назвал имя очень опасного врага Украины
23-06-2017, 00:11
"Плешивый и обиженка": в сети хохочут над фото Путина с Медведевым
1-06-2017, 21:55
«И соску в виде уточки»: известный карикатурист «потроллил» Путина и Медведева в День защиты детей
3-05-2017, 23:22
Известный карикатурист высмеял политику "кукловода"-Путина
26-01-2017, 14:11
Путинский патриарх высказался насчет украинцев
9-11-2016, 13:11
Путин поздравил Трампа с победой и рассказал о своих надеждах
16-09-2016, 21:00
Смешной подарок Путина Медведеву: появились объяснения

СТРІЧКА НОВИН

22.06.18
Пожар на АЗС под Киевом: копы нашли забывчивого водителя
22.06.18
Смертельное ДТП, избиение. На Буковине водитель насмерть сбил подростка-велосипедиста
22.06.18
По следам Джека-Потрошителя. На Виннитчине парни убили друга и вырезали его внутренности
22.06.18
"Забросали коктейлями Молотова". В Киеве горело отделение банка: фото и видео с места происшествия
22.06.18
В Кривом Роге задержали серийного убийцу-насильника
22.06.18
Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото
22.06.18
В России любимый байкер Путина открыл памятник участникам ВОВ с орфографической ошибкой:фото
22.06.18
Безнаказанность ультраправых - опасная угроза для государственности Украины - Atlantic Counsil
22.06.18
В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото
22.06.18
В России священник объяснил повышение пенсионного возраста "Божьей карой за грехи"
22.06.18
Трамп грозит Евросоюзу новыми пошлинами на автомобили
22.06.18
В Кабинете Министров Украины поставили точку в вопросе о цене газа для населения
22.06.18
"Испанская принцесса". Американская модель покрасовалась в сексуальном белье, фото
22.06.18
"Как ты, кишка, уже надоела". Ани Лорак покрасовалась в белом платье, фото
22.06.18
Борис Гребенщиков сегодня даст уличный концерт в Киеве
22.06.18
Ник Кейв назвал российского режиссера, к фильму которого хочет записать саундтрек
22.06.18
"Регина, это двойня": Тодоренко показала фото с результатами УЗИ
22.06.18
Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню - СМИ
22.06.18
"Будет ходить в золоте и бриллиантах": Ольгу Бузову сосватали лидеру группы "Коррозия металла"
22.06.18
"Катись калачиком в Рашку": Ани Лорак вернулась в Киев и вызвала волну негодования фанатов
22.06.18
"Секс до утра". Анна Семенович раскрыла "главный секрет красоты"
22.06.18
Мелания Трамп попала в скандал из-за надписи на куртке: пользователи Сети в ярости
22.06.18
В Киеве провокатор с плакатом "Геть рашистів з України" попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова
22.06.18
"Слезы капают": Лолита пожаловалась, что пропустит выпускной дочери из-за запрета въезда в Украину
22.06.18
Звезда телепроекта "Дом-2" найдена мертвой под окнами высотки
22.06.18
Основатель "На-На" Алибасов будет судиться с экс-солистом Левкиным
22.06.18
Кинопремьеры недели: Во власти стихии, Одичалая и другие
22.06.18
Павел Зибров в свой день рождения выпустил «гордый» хит
22.06.18
Во Львове состоится грандиозный концерт к 50-летию Кузьмы Скрябина
22.06.18
В украинский прокат выходит новый ужастик с Лив Тайлер
22.06.18
Богдан Юсипчук призвал женщин любить себя
22.06.18
Телеканал СТБ знімає нове ток-шоу про стосунки «Ультиматум»
22.06.18
У прокат виходить неймовірне фентезі «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»
22.06.18
Єгор Гордєєв мріє стати капітаном
22.06.18
Ганна Тринчер знову в «Школу»
22.06.18
Меган Маркл вагітна?
22.06.18
Названо найкращі фільми першої половини 2018 року: Україна увійшла в список
22.06.18
Ріанна розсекретила нового коханого
22.06.18
ТОП-5 кращих жартів Сергія Притули
22.06.18
Аніта Луценко вперше показала своє житло
22.06.18
5 книг, які варто прочитати влітку
22.06.18
Однорічний син Анни Сєдокової встановив рекорд
22.06.18
Травесті-діва Монро показала свою природну красу
22.06.18
Група «Антитіла» грандіозно відзначила 10-річний ювілей
22.06.18
Україна ввела санкції щодо кількох російських політичних партій
22.06.18
Звезда фильма "Мир юрского периода" встречается с дочерью Арнольда Шварценегерра (ФОТО)
Всі новини
Наверх