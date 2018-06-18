Безнаказанность ультраправых - опасная угроза для государственности Украины - Atlantic Counsil

Власти должны пресечь сотрудничество властей с радикалами и защитить ценности Евромайдана.

Об этом в статье "У Украины серьезные проблемы с насилием со стороны ультраправых (и нет, этот заголовок писали не в RT)" для Atlantic Counsil пишет Джош Коэн – бывший глава USAID, руководивший проектами экономических реформ по всему бывшему Советскому Союзу. Он является экспертом по внешней политике в Reuters, The Washington Post и других изданиях. "Главред" публикует полный перевод текста.

Это звучит как материал пропаганды Кремля, но им не является. На прошлой неделе радио "Громадське" сообщило, что украинское Министерство молодежи и спорта финансирует неонацистскую группу С14 для продвижения "национальных патриотических образовательных проектов" в стране. 8 июня Министерство объявило, что выделит C14 чуть меньше 17000 долларов для детского лагеря. Министерство также выделило средства Голосеевскому убежищу и образовательной Ассамблее, которые обе имеют связи с ультраправыми. Это случаи демонстрируют опасный пример того, как правоохранительные органы молчаливо принимают или даже поощряют растущее беззаконие ультраправых групп, желающих использовать насилие против тех, кто им не нравится.

С начала 2018 года, C14 и ряд других ультраправых групп, такие как "Правый сектор", "Карпатская Сичь" и другие несколько раз нападали на группы цыган, а также антифашистские демонстрации, горсовет, мероприятия под эгидой Amnesty International, художественные выставки, ЛГБТ и экологических активистов. Во время празднования 8 Марта экстремистские группировки совершили нападения на шествия в городах Украины. Лишь в нескольких случаях полиция попыталась сделать что-то, чтобы предотвратить нападения, а в некоторых даже арестовывала мирных демонстрантов вместо настоящих виновников.

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Международные правозащитные организации забили тревогу. После нападений 8 Марта нападений, Amnesty International предупредила, что "Украина погружается в хаос неконтролируемого насилия, исходящего от радикальных группировок и их полной безнаказанности. В таких условиях практически никто в стране не может чувствовать себя в безопасности". Amnesty International, Humans Right Watch, Freedom House и Front Line Defenders в письме предупредили, что радикальным группам, прикрывающимся "плащом патриотизма" и "традиционными ценностями", разрешено работать в атмосфере почти полной безнаказанности, которая не может не поощрять эти группы к совершению новых нападений.

Для ясности: ультраправые партии, такие как "Свобода", демонстрируют плохие результаты на выборах, а украинцы не проявляют никакого желания, чтобы ими управляли такие политики. Но этот аргумент ведет по ложному следу. Не предвыборные перспективы экстремистов должны беспокоить друзей Украины, а нежелание или неспособность государства противостоять насильственным группам и положить конец их безнаказанности. Вне зависимости от того, связано ли это с чувством долга некоторых таких групп бороться с русскими, или с опасением, что русские могут захватить Украину, мы не помогаем стране, заметая проблемы под ковер.

Антидемократическая идеология, поддерживаемая этими группами, противоречит ценностям Евромайдана. Украинцы вышли на улицы, чтобы противостоять экс-президенту Януковичу, потому что они хотели жить в демократическом государстве, где каждый может быть привлечен к ответственности. Поэтому, почитая ценности Евромайдана, Киев должен защищать всех граждан, независимо от этнической принадлежности, сексуальной ориентации или политических взглядов.

Безнаказанность ультраправых также представляет собой опасную угрозу для государственности Украины. В Западной политической и правовой философии давно поняли, что государство должно иметь монополию на насилие, чтобы быть законным государством, и когда государство теряет эту монополию, общество начинает рушиться. Украина, безусловно, не приближается к этому моменту, но она не должна и рисковать.

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Киев должен понять, что, закрывая глаза на все эти действия, он может нанести ущерб международной репутации Украины. Кремль не постесняется цинично использовать действия ультраправых, чтобы продвигать лживые утверждения о том, что Украина является гнездом фашистов, а сам Киев может также потерять поддержку на Западе из-за своего бездействия.

К счастью, власти все еще имеют время, чтобы пресечь эти вещи в зародыше, существующие сегодня. Президент Петр Порошенко мог бы начать с политики "нулевой терпимости" по отношению к несанкционированному самосуду и очистить правоохранительные органы сторонников ультраправых, таких как Сергей Коротких из Национальных дружин, которые охраняют объекты стратегической важности.

Правительственные учреждения на всех уровнях должны также перестать сотрудничать с ультраправыми группами. В дополнение к проблемному финансированию Министерства по делам молодежи, C14 и Голосеевская райгосадминистрация недавно подписали соглашение, позволяющее C14 установить "Муниципальные варты" для патрулирования улиц; три таких милицейских караула уже зарегистрированы в Киеве, а 21 - в других городах. А опасный лидер C14 Евгений Карась даже откровенно хвастался сотрудничеством с СБУ. Все это должно прекратиться, и должностные лица, признанные сотрудничающими с экстремистами, должны быть уволенными.

Наконец, важно, чтобы Порошенко и другие высокопоставленные правительственные чиновники публично осудили экстремистские организации, такие как C14, и выражали поддержку маргинализированным группам. Как показывают Kyiv Pride, которые три года проходили без эксцессов, государство, безусловно, обладает способностью сдерживать ультраправых, если хочет. Однако власти четко осознают, что Kyiv Pride находится в центре международного внимания и этот тест будет сдан после того, как эти маяки погаснут.

Нелегко будет положить конец безнаказанности, но правительство должно проявить волю, чтобы сделать это сейчас.

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