Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото

В Министерстве информполитики нашей страны готовят письмо-реакцию на инцидент.

Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото
Американская компания Bloomberg опубликовала карту Украины без захваченного Российской Федерацией Крыма.

Компания разместила карту без полуострова в своем аккаунте в Twitter.

Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова в Facebook написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.

Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото

Напомним, вечером 16 марта телеканал UA:Перший в эфире показал карту Украины без Крыма. Позже на официальном сайте канала признали ошибку и извинились перед зрителями.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
33
Новини світу

Схожі публікації

14-05-2018, 18:22
Минкульт Франции "присоединил" Севастополь к России
25-01-2018, 15:20
Телеканал Euronews исправил возмутительную "ошибку" в сюжете про Крым
18-01-2018, 00:20
В Португалии сайт для туристов сделал карту Украины без Крыма
24-08-2017, 04:55
В Украине за карту страны без Крыма завели уголовное дело
14-06-2017, 12:00
Польское радио извинилось за публикацию на своем сайте карты Украины без Крыма
31-05-2017, 19:01
Министр информполитики Стець написал заявление об оставке
30-03-2017, 11:22
В Украине рассказали, как жители Крыма сопротивляются российской оккупации
8-10-2016, 04:00
ЕС готовит санкции против крымских «депутатов»
6-10-2016, 13:55
Украинская делегация прибыла в Брюссель для серьезного разговора по Крыму

СТРІЧКА НОВИН

22.06.18
Пожар на АЗС под Киевом: копы нашли забывчивого водителя
22.06.18
Смертельное ДТП, избиение. На Буковине водитель насмерть сбил подростка-велосипедиста
22.06.18
По следам Джека-Потрошителя. На Виннитчине парни убили друга и вырезали его внутренности
22.06.18
"Забросали коктейлями Молотова". В Киеве горело отделение банка: фото и видео с места происшествия
22.06.18
В Кривом Роге задержали серийного убийцу-насильника
22.06.18
Bloomberg "оставил" Украину без Крыма, фото
22.06.18
В России любимый байкер Путина открыл памятник участникам ВОВ с орфографической ошибкой:фото
22.06.18
Безнаказанность ультраправых - опасная угроза для государственности Украины - Atlantic Counsil
22.06.18
В России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей: фото
22.06.18
В России священник объяснил повышение пенсионного возраста "Божьей карой за грехи"
22.06.18
Трамп грозит Евросоюзу новыми пошлинами на автомобили
22.06.18
В Кабинете Министров Украины поставили точку в вопросе о цене газа для населения
22.06.18
"Испанская принцесса". Американская модель покрасовалась в сексуальном белье, фото
22.06.18
"Как ты, кишка, уже надоела". Ани Лорак покрасовалась в белом платье, фото
22.06.18
Борис Гребенщиков сегодня даст уличный концерт в Киеве
22.06.18
Ник Кейв назвал российского режиссера, к фильму которого хочет записать саундтрек
22.06.18
"Регина, это двойня": Тодоренко показала фото с результатами УЗИ
22.06.18
Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню - СМИ
22.06.18
"Будет ходить в золоте и бриллиантах": Ольгу Бузову сосватали лидеру группы "Коррозия металла"
22.06.18
"Катись калачиком в Рашку": Ани Лорак вернулась в Киев и вызвала волну негодования фанатов
22.06.18
"Секс до утра". Анна Семенович раскрыла "главный секрет красоты"
22.06.18
Мелания Трамп попала в скандал из-за надписи на куртке: пользователи Сети в ярости
22.06.18
В Киеве провокатор с плакатом "Геть рашистів з України" попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова
22.06.18
"Слезы капают": Лолита пожаловалась, что пропустит выпускной дочери из-за запрета въезда в Украину
22.06.18
Звезда телепроекта "Дом-2" найдена мертвой под окнами высотки
22.06.18
Основатель "На-На" Алибасов будет судиться с экс-солистом Левкиным
22.06.18
Кинопремьеры недели: Во власти стихии, Одичалая и другие
22.06.18
Павел Зибров в свой день рождения выпустил «гордый» хит
22.06.18
Во Львове состоится грандиозный концерт к 50-летию Кузьмы Скрябина
22.06.18
В украинский прокат выходит новый ужастик с Лив Тайлер
22.06.18
Богдан Юсипчук призвал женщин любить себя
22.06.18
Телеканал СТБ знімає нове ток-шоу про стосунки «Ультиматум»
22.06.18
У прокат виходить неймовірне фентезі «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»
22.06.18
Єгор Гордєєв мріє стати капітаном
22.06.18
Ганна Тринчер знову в «Школу»
22.06.18
Меган Маркл вагітна?
22.06.18
Названо найкращі фільми першої половини 2018 року: Україна увійшла в список
22.06.18
Ріанна розсекретила нового коханого
22.06.18
ТОП-5 кращих жартів Сергія Притули
22.06.18
Аніта Луценко вперше показала своє житло
22.06.18
5 книг, які варто прочитати влітку
22.06.18
Однорічний син Анни Сєдокової встановив рекорд
22.06.18
Травесті-діва Монро показала свою природну красу
22.06.18
Група «Антитіла» грандіозно відзначила 10-річний ювілей
22.06.18
Україна ввела санкції щодо кількох російських політичних партій
22.06.18
Звезда фильма "Мир юрского периода" встречается с дочерью Арнольда Шварценегерра (ФОТО)
Всі новини
Наверх