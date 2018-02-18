У Польщі поліція прострелила ноги 13 заробітчанам з Грузії та України | FaceNews.ua: новини України

У ніч на п'ятницю, 23 грудня, у польському місті Зґеж (Лодзьке воєводство), озброєна група українців і грузинів напала на поліцейських. Щоб зупинити зловмисників, правоохоронці застосували зброю, передає "Dziennik Lodzki".

Так, близько 2:00 співробітники кримінальної поліції помітили біля одного з будинків групу нетверезих чоловіків, які порушували тишу. Після того, як поліцейські попросили їх пред'явити документи, вони відмовилися і почали агресивно поводитися, ображати правоохоронців, а потім кидати в них каміння і тротуарну плитку.

Ситуація ще більше загострилася, коли до п'яти чоловікам приєдналися близько десятка їхніх друзів.

Побоюючись за свою безпеку, один з поліцейських витягнув пістолет і зробив попереджувальний постріл у повітря. Але це не зупинило нападників. Тоді поліцейський відкрив вогонь по них.

В результаті поранення в ноги отримали четверо чоловіків, їх життю нічого не загрожує. У лікарню госпіталізували також двох поліцейських, один з яких має поранення голови.

"Затримали 13 осіб. Всі вони громадяни України і Грузії, - заявили в прокуратурі, - всі вони працювали в Польщі".

Слідство встановлює легальність їх перебування у Польщі. Точна кількість громадян України, які брали участь у нападі на поліцейських поки не повідомляється.