В ожидании снегопада. Кличко попросил киевлян пересесть на общественный транспорт

В столице ликвидированы последствия снегопада, коммунальный транспорт курсирует по графику, отметил мэр.

 

В ожидании снегопада. Кличко попросил киевлян пересесть на общественный транспорт
Столица справилась с преодолением последствий непогоды. Весь коммунальный транспорт вышел на маршруты и курсирует по графику. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время оперативного совещания в Центре организации и безопасности дорожного движения Киева.

По словам мэра, это только начало снегопадов, которые прогнозируют синоптики. Он дал поручение главам районов и руководителям коммунальных служб и в дальнейшем быть готовыми к более мощным осадкам, которые прогнозируют в ночь на 1 марта, чтобы оперативно убирать город от снега. Виталий Кличко также обратился к столичным автомобилистам не рисковать и не затруднять уборку в городе во время сильных снегопадов, сообщает пресс-служба мэра.

"Мы обращаемся к водителям с просьбой воспользоваться коммунальным транспортом. Сейчас мы видим, что по подавляющему количеству улиц транспорт движется нормально. Но есть места, где люди безответственно бросают свои машины на обочинах и мешают убирать снег, вызывают заторы", - отметил Кличко.

В Киеве для преодоления последствий снегопада подготовлено более 600 единиц техники. В том числе, это 377 единиц техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных ЖЭКов. В случае необходимости город привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны договора. Весь процесс работы контролируют с помощью GPS-трекеров, которые установлены на коммунальную спецтехнику, в том числе и снегоуборочную. Также в рамках программы "Умный город" было установлено 6000 камер видеонаблюдения, по которым отслеживают текущую ситуацию на дорогах города и рядом с объектами социальной сферы.

Кличко дал поручение обеспечить своевременную уборку снега с улиц. Особенно вблизи остановок общественного транспорта, подходов к метро и на тротуарах. Также он поручил своевременно реагировать убирать сосульки на крышах зданий, которые создают опасность для пешеходов. Напомнил мэр и о необходимости продолжения работы пунктов обогрева, обустроенных в городе на время холодов.

"В связи с существенным похолоданием во всех районах Киева размещены 44 пункта обогрева, из которых 18 - работают в круглосуточном режиме. Они будут работать до момента, пока погода не улучшится. Пункты обогрева - стационарные места, где люди могут отдохнуть, согреться, выпить чаю, получить доврачебную помощь. За последние дни в пункты обогрева обратились более 200 человек, а всего с начала зимнего периода их услугами воспользовались более 1000 человек", - подчеркни мэр столицы.

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