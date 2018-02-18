У Кличко рассказали о льготах для участников АТО

Киев презентовал новый алгоритм получения муниципальных льгот и гарантий для участников АТО.

В сборнике помещены обновленные алгоритмы получения дополнительных муниципальных льгот и гарантий киевлянами - участниками АТО и членами их семей, бойцами-добровольцами, бойцами, которые находятся в плену или пропали без вести, а также членами семей погибших участников АТО.

Руководитель Центра Виктория Кисиленко подчеркнула, что необходимость в обновлении материалов возникла после принятия Киевсоветом решения, которым были установлены новые муниципальные льготы и распространено действие программ социальной защиты на бойцов добровольческих батальонов и участников АТО, находящихся в плену или пропали без вести.

На сегодня "столичный пакет" муниципальных льгот и гарантий для этой категории киевлян уже состоит из 15 позиций, в частности это:

- ежегодная помощь участникам АТО (в том числе и тем, которые находятся в плену или пропали без вести), бойцам-добровольцам и членам семей погибших (умерших) участников АТО;

- ежемесячное пособие несовершеннолетним детям, падчерицы, пасынка погибших (умерших) участников АТО и бойцов-добровольцев;

- компенсация расходов и предоставления средств на стационарное лечение, сложное протезирование участников АТО, бойцов-добровольцев;

- компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги участникам АТО (в том числе тем, которые находятся в плену или пропали без вести), бойцам-добровольцам и членам семей погибших (умерших) участников АТО;

пособие на погребение участников АТО и бойцов-добровольцев, не имеющих льгот по закону;

помощь на частичную компенсацию изготовления надгробий погибшим (умершим) участникам АТО, бойцам-добровольцам;

- обеспечение участников АТО проездными билетами до получения ими льготы по закону;

- доставка тел погибших участников АТО, бойцов-добровольцев из зоны проведения АТО в Киев;

- бесплатное захоронение участников АТО и бойцов-добровольцев, не имеющих льгот по закону;

- первоочередное устройство детей участников АТО и бойцов-добровольцев и членов семей погибших (умерших) участников АТО в дошкольные учебные заведения;

- дополнительная льгота по родительской платы за питание в дошкольных учебных заведениях детей участников АТО и бойцов-добровольцев;

- бесплатное питание учащихся 5-11 классов среди детей участников АТО и бойцов-добровольцев;

оздоровления детей участников АТО и бойцов-добровольцев в 7-ми лет в сопровождении одного из родителей.

Параллельно с этим упрощен механизм получения таких гарантий. Если участник АТО или член его семьи зарегистрирован в столичном Реестре, для получения городских льгот они не должны ежегодно подавать обновленный пакет документов в органы соцполитики, зато социальные работники будут пользоваться информацией из Реестра.

"Начав в 2014 году с 2 дополнительных гарантий на 2018 столица имеет наиболее полный среди других городов Украины и финансово обеспечен" социальный пакет ", благодаря которому участники АТО могут чувствовать себя защищенными", - подчеркнула Виктория Кисиленко.

Информация о социальной поддержке участников АТО в г.Киеве здесь.