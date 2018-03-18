Екс-шпигуна Скрипаля отруїли нервово-паралітичним речовиною

За даними британської поліції, колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною. Слідство вважає, що мова йде про замах на вбивство.Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були з великим ступенем ймовірності отруєні з використанням речовини нервово-паралітичної дії. Про це ввечері в середу, 7 березня, повідомив глава антитерористичного підрозділу британської поліції Марк Роулі, не надавши докладної інформації про використаний речовині.

За його словами, справа розслідується за статтею про замах на вбивство, оскільки 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка стали жертвами "цілеспрямованого нападу". Поліцейський, який два дні тому одним з перших опинився на місці події, також знаходиться в лікарні у критичному стані.

Справи Скрипаля і Литвиненко

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були 4 березня виявлено без свідомості в британському Солсбері і госпіталізовані з сильним отруєнням. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь британської розвідки і засуджений до 13 років позбавлення волі. У 2010 році в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і Росією він отримав притулок у Великобританії.

Випадок Скрипаля нагадав про резонансну отруєння у 2006 році радіоактивним полонієм-210 колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. За результатами відкритого розслідування вбивства Литвиненка в Лондоні суддя прийшов до висновку, що той був отруєний "за вказівкою ФСБ".