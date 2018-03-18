У МВФ назвали терміни виділення траншу Україні | FaceNews.ua: новини України

Україна може розраховувати на четвертий перегляд програми кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже до травня нинішнього року. Однак українська влада повинні продемонструвати прогрес у виконанні необхідних реформ у найближчі місяць-два.

Про це в інтерв'ю Нового часу сказав голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Досі деякі параметри не виконані – прийняття закону про незалежний антикорупційний суді, реформа енергетичного сектору та забезпечення фіскальної політики, яка була б спрямована на досягнення цілей програми. Якщо українська влада зможе домогтися швидкого прогресу у вирішенні цих питань, то четвертий перегляд програми буде завершено до травня", – сказав він.

Люнгман зазначив, що МВФ бачить бажання української влади рухатися вперед і завершити черговий перегляд програми, але це складний процес.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що під час візиту до Києва групи експертів МВФ вдалося досягти прогресу за всіма напрямками.

Нагадаємо, в Кабміні очікують, що розмір четвертого траншу МВФ складе один мільярд доларів. Гроші планують направити у резерви Нацбанку.