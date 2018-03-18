Порошенко заспокоїв щодо зростання тарифів на електроенергію | FaceNews.ua: новини України

Президент України Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені. Він запевнив, що вартість світла з 1 квітня не зросте.

Про це глава держави сказав 7 березня в інтерв'ю трьом українським телеканалам.

"Українські люди не повинні платити за ці примхи, і ціни для населення не повинні бути підвищені Я сумніваюся, що у квітні – принаймні мені про це нічого невідомо – ця система (впровадження стимулюючого регулювання, RAB-тариф) буде введена. Думаю, що це вимагає додаткових кроків з боку регулятора уряду і, можливо, парламенту", – сказав Порошенко, відповідаючи на питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.

Президент також зазначив, що сьогодні в Україні не створений ринок електроенергії.

"Так, треба вводити європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під якою стоять підписи тих, хто безпосередньо має відношення до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не президента", – додав він.