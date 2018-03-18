Порошенко: "Нафтогаз" отримає "все до копійки" за рішенням арбітражу | FaceNews.ua: новини України

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що "Нафтогаз" зможе отримати від "Газпрому" "все до копійки" виплати за суперечки в Стокгольмському арбітражі.

Стокгольмський арбітраж в грудні і лютому виніс рішення по спорах "Газпрому" і "Нафтогазу" щодо контрактів на постачання і транзит газу відповідно, зобов'язавши в результаті російську компанію виплатити української 256 мільярда доларів.

"Газпром" заявив, що дані рішення створили дисбаланс на користь Києва, у зв'язку з чим він з одного боку, оскаржує їх, з іншого боку – має намір розірвати самі контракти через цей же суд. У понеділок "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів.

"Я переконаний, що Україна отримає все до копійки", — заявив Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслював телеканал "112 Україна".

За його словами, відмова "Газпрому" платити "Нафтогазу" говорить про слабку позицію європейської компанії. Порошенко також сказав, що українські юристи опрацьовують питання арешту майна із "Газпрому" у разі невиконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Глава держави також заявив, що Україна на 25 мільйонів кубів скоротила споживання газу і не припинила транзит, показавши себе надійним партнером.

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