Вчителя, який зберігав у класі сотні трусиків, відсторонили від роботи | FaceNews.ua: новини України

Шкільний учитель в японському місті Куруме зберігав у шкільному шкафу750 жіночих трусиків. Коли дивна знахідка була виявлена, вчителі на кілька місяців відсторонили від роботи, повідомляє SoraNews24.

Десять пластикових пакетів з нижньою білизною в шафі для господарського інвентарю виявив один із співробітників школи.

Відповідав за кабінет 50-річний вчитель зізнався адміністрації навчального закладу, що всі речі належать йому.

Педагог пояснив, що купив нижню білизну оптом в 2016 році, покупка обійшлася йому в 106 тисячі єн. За його словами, він планував продавати їх учням під час щорічного шкільного фестивалю. Реалізувати товар не вийшло, тому він залишив його в шафі до наступного фестивалю.

За рішенням дисциплінарної комісії, його відсторонили від роботи на три місяці.