Експерти ICAN відзначили зростання інвестицій у виробництво ядерної зброї

За словами виконавчого директора ICAN Беатріс Фін, можна говорити про "нову гонку ядерних озброєнь". Приватні компанії отримали на виробництво ЯО близько 422 млрд євро в 2017 році.Фахівці "Міжнародної кампанії по забороні ядерної зброї (ЯО)" (ICAN), зазначеної в 2017 році Нобелівською премією миру, констатують зростання інвестицій у виробництво ядерних озброєнь. Двадцять провідних світових концернів, таких, як Lockhead Martin, Boeing, Airbus і BAE Systems - в минулому році отримали на ці цілі близько 525 млрд доларів (422 млрд євро). Про це свідчить звіт, підготовлений експертами ICAN і нідерландської недержавної миротворчої організації PAX. Документ оприлюднений у середу, 7 березня, в Женеві.

Порівняно з 2016 роком обсяг фінансових вкладень у цю сферу збільшився на 81 млрд доларів (65 млрд євро). За словами виконавчого директора ICAN Беатріс Фін, мова йде про "новій гонці ядерних озброєнь", яка служить інтересам оборонної індустрії і ставить під загрозу безпеку у світі.

У центрі уваги - США, Великобританія і Франція

Дослідники проаналізували угоди, які концерни укладали в США, Великобританії, Франції та Індії. Стан справ у цій галузі в Китаї, КНДР, Ізраїлі, Пакистані і Росії не потрапило в поле зору експертів, оскільки в цих країнах приватні компанії практично не задіяні в даній індустрії.

У середу, 7 лютого, Беатріс Фін заявила, що світ зараз ближче до ядерної катастрофи, ніж коли-небудь за минулі 65 років. Вона звернула увагу на те, що конфлікт між Північною Кореєю і США може вилитися в атомну війну, а також на плани Пентагону створити ядерна зброя малої потужності.

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