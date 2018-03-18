Нардепи пропонують скасувати 3 групу єдиного податку | FaceNews.ua: новини України

В парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.

Про це пише ain.ua.

Відміна 3 групи "спрощенки" — одна з норм, яку пропонують депутати. Також, пропонується внести зміни в умови 2 групи.

За словами авторів проекту, 2 групу часто використовують великі мережі магазинів, щоб йти від податків.

А 3 група, за словами авторів проекту, часто використовується, щоб оптимізувати виплату зарплат: мова йде про випадки, коли фактично наймані працівники укладають з роботодавцем договір як ФОП, що дозволяє економити на податках із зарплати.

Тому для суб'єктів, які займаються оптовою торгівлею, пропонують заборонити 1 і 2 групи, для 2 групи — обмежити види діяльності підприємцями:

- які займаються виробництвом товарів, роздрібним продажем товарів з торговельних місць на ринках;

- діяльністю у сфері ресторанного господарства у будинку площею до 20 кв м або з використанням засобів пересувної торгівлі;

- виконанням робіт/наданням послуг (в т. ч. побутових);

- роздрібної торгівлі дистанційним методом (сюди, судячи з усього, потрапляють інтернет-магазини).

2 групу пропонують заборонити для компаній, які торгують складною електронікою, ліками, ювеліркою, товарами високого цінового сегмента і т. д.

А 3 групи пропонують повністю скасувати — ФОП, які працюють за цією схемою, пропонують переходити на 2 групи, якщо вони відповідають умовам.

Ще одне нововведення проекту: зниження основної ставки ПДВ з 20% до 16% — щоб бізнеси перестали намагатися оптимізувати сплату цього податку.

Всі ці заходи, на думку авторів проекту, допоможуть вивести українську економіку з тіні.

Зараз в Україні діє спрощена система оподаткування (так звана "спрощенка") — це спеціальний податковий режим, розрахований на малих підприємців.

Його основна перевага — сплата єдиного податку замість окремих податків і зборів, спрощена бухгалтерія та звітність.

В залежності від обороту в ній передбачені 4 групи: 123 групи доступні для фізосіб-підприємців, 4-я — тільки для сільгосп-компаній.

3 група — дуже популярна серед українських IT-підприємців та фрілансерів, з поточною ставкою єдиного податку в 5%.