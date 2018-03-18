У Генічеську 18-річний грабіжник вбив екс-депутата | FaceNews.ua: новини України

Правоохоронці встановили обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради.

Про це повідомляє В Національній поліції в Запорізькій області.

14 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні помер чоловік у віці близько 35 років. Правоохоронці з'ясували, що це житель Херсонської області 1982 року народження.

Пізніше вони встановили, що 10 березня зловмисник завдав потерпілому удари в область голови, від яких той впав на землю. Після чого нападник забрав його мобільний телефон.

Місцевому жителю 2000 року народження обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

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