Туреччина готова до нових операцій у Сирії

Макрон у розмові з Ердоганом поклав на Росію, Іран і Туреччину відповідальність за ескалацію ситуації в Сирії, звинувативши їх у "інтервенції".Анкара готова до проведення нових антитерористичних операцій в прикордонних із Сирією районах. Про це в суботу, 24 березня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Його цитує турецьке агентство Anadolu.

За версією глави держави, населення в цілому ряді регіонів Сирії "виступає за прихід Туреччини, чия політика асоціюється в свідомості людей з поняттями безпеку, спокій і порядок". При цьому політик відкинув звинувачення в спробі захоплення сирійської території, поклавши відповідальність в даному питанні на Захід.

Між тим президент Франції Емманюель Макрон висловив заклопотаність взяттям збройними силами Туреччини контролю над сирійським містом Афрін з переважно курдським населенням. У телефонній розмові з Ердоганом він зажадав забезпечити безперешкодний доступ населення до гуманітарної допомоги, повідомили в прес-службі Єлисейського палацу. Французький лідер поклав на Росію, Іран і Туреччину відповідальність за ескалацію ситуації в Сирії, звинувативши їх у "інтервенції". Наголос при проведенні операцій в цій країні повинен робитися на боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", а не на інші завдання, підкреслив політик.

Взяття турецької армією Африна відбулося в рамках операції "Оливкова гілка", розпочатої турецькими збройними силами 10 січня. Операція спрямована проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), які базуються на території північної Сирії в районі Африна. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням Курдської робочої партії, визнаної в Туреччині терористичною організацією.