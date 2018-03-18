Помилка лікаря коштувала ноги: у лікарні сказали, що так вийшло випадково, ногу ампутували | FaceNews.ua: новини України

Наймолодшим українським чемпіоном на Паралімпіаді в Пхенчхані став 18-річний Тарас Радь з Тернополя.

Свою першу золоту медаль Тарас отримав у біатлонній гонці серед сидячих спортсменів на 125 кілометрів. Але ще чотири роки тому у Тараса були зовсім інші плани: він був здоровим школярем і займався кількома видами спорту.

Зазначимо, Тарас народився 20 листопада 1999 року в багатодітній тернопільській родині.

Одного разу, вчасно час канікул хлопець порізав косою ногу, зачепивши м'яз. Лікар наклав на рану гіпс, хоча робити цього не варто було, згадує хлопець. Під гіпсом рана не гоїлася, почалося зараження, ногу довелося ампутувати.

«Лікар сказала, що це випадково вийшло, що вона не хотіла. Вибачилася. Позову до суду ми не подавали. Сталося як сталося», — розповів майбутній спортсмен.

Згадуючи ті часи, Тарас не приховує, що пережив великий стрес.

«Скажу так: трошки був засмучений, падав духом, — розповів хлопець. — Але з допомогою батьків, які мене в цей період сильно підтримали, поступово адаптувався. Тато з мамою переконали, що не треба соромитися їздити на візку, нічого страшного в цьому немає і ніхто наді мною сміятися не буде «.

Тарас каже, що найбільше йому допомогло захоплення спортом, яким він займався з дитинства.

«Звичайно, всім і відразу не займався. Спочатку одне, потім інше. Тільки завжди грав у футбол, — розповідає спортсмен, — Люблю цю гру. І по телевізору трансляцій намагався не пропускати».

З професійним інтересом за біатлоном Тарас Радь почав стежити після того, як потрапив у ряди тернопільського регіонального центру «Інваспорт». До цього, каже, взагалі не знав, що існує спорт для людей з особливими потребами існує.

Так, в центр його завіз сусід. Спочатку у Тараса нічого не виходило і він не мав особливих ілюзій, а взимку 2015 року відправився на перші в житті змагання.

Тарас грав у настільний теніс, плавав, але лижними дисциплінами почав займатися вперше.

Радь прогресував дуже швидко і вже в 2017 році став дворазовим срібним призером чемпіонату світу, поступившись на середній дистанції і в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів німцеві Мартіну Фляйґу. Власне, вже тоді Тараса участь в Паралімпіаді-2018 сумнівів не викликало.

«Коли побачив мета, зрозумів, що поїхати на Паралімпіаду, виграти там медаль і навіть стати чемпіоном — реально, почав працювати з подвоєною енергією», — згадує спортсмен.

Своє «золото» Тарас виграв насамперед завдяки ідеальній стрільби. У біатлонній гонці на 125 км чисто на всіх чотирьох вогневих рубежах відпрацювало тільки двоє спортсменів — Радь і «срібний призер» Даніель Кноссен з США.

«Мені дуже радісно, — сказав чемпіон по поверненні додому. — Особливо приємно було від тієї теплої зустрічі, яку влаштували батьки, рідні і тренер. Вдома зібралися всі рідні люди, мама підготувала святкову вечерю. Повна хата гостей. Приємно, що приніс близьким стільки радості «.

Вже зараз Тарас думає про майбутні перемоги.

«Хочу на наступній Паралімпіаді виступити набагато краще, ніж у Пхенчхан, отримати більше медалей, ніж зараз А поза спорту себе зараз і не уявляю. Я студентом Тернопільського педуніверситету, навчаюся на кафедрі фізичного виховання. Поки не знаю, наскільки ці знання знадобляться. Мені тільки 18 і про життя після спорту думати ще рано».

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