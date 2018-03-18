Названа причина, чому Захід не завдає потужного удару по режиму Путіна | FaceNews.ua: новини України

Західні країни не вживають нових активних дій по відношенню до режиму Володимира Путіна, тому що в їх економіці працюють гроші російських керівників.

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, Захід не боїться "ядерної дубини" Путіна, тому що президент РФ не самогубець, який зважиться застосовувати зброю такого типу. Причини бездіяльності по відношенню до його режиму скоріше економічні.

"Ці трильйони доларів працюють в західній економіці. І у них є законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом – власне ніяких нових санкцій не потрібно, чого вони дурня валяють? Ясно, що російські керівники не могли чесно, у вільний від виконання своєї роботи державної час заробити десятки або, як у випадку з Путіним, сотні мільярдів доларів. А вони не застосовують це законодавство. Чому? Ці гроші – дуже важлива частина для функціонування економіки Заходу, а трильйон доларів – це колосальні гроші", – каже політолог.

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