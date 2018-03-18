Коли перерахують субсидії: у Мінсоцполітики уточнили терміни | FaceNews.ua: новини України

Автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів громадян здійснюється не у квітні, як повідомили деякі ЗМІ, а в травні та жовтні – на це звернула увагу прес-служба Мінсоцполітики у своєму повідомленні в Facebook.

"Кожен рік у травні органи соціального захисту населення здійснюють перепризначення субсидій на новий період, відповідно, розраховуючи розмір допомоги на літній період, а в жовтні – на опалювальний сезон", – уточнили в міністерстві.

Таким чином, автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється два рази на рік – у травні та жовтні, а не у квітні, запевнили у відомстві.

Разом з тим, в залежності від індивідуального запиту одержувача субсидії перерахунок може проводитись і в інші місяці.

"Наприклад, людина став пенсіонером або перестав працювати, і отримує один дохід – пенсію, – тоді він має право звернутися з заявою на перерахунок субсидії, для обліку його актуальних доходів", – пояснили в Мінсоцполітики.

У відомстві зазначили, що перерахунок субсидій у квітні буде, але не на основі доходів громадян, а через те, що квітень – не повний опалювальний місяць.

При цьому перерахунок субсидій проведуть на тих умовах, які діяли в жовтні 2017 року, коли були призначені "зимові" субсидії. А вже у травні органи соцзахисту будуть брати до уваги доходи людей, отримані в третьому і четвертому кварталах 2017 року.

Коли перерахують субсидії: у Мінсоцполітики уточнили терміни | FaceNews.ua: новини України

Як відомо, наприкінці січня ОСББ і ЖБК отримали від управлінь соцзахисту вимоги відкрити рахунки із спеціальним режимом використання в казначействі. На кожен вид послуг ЖКГ повинен був бути створений окремий рахунок.

Згідно з рішенням Мінфіну, відшкодування субсидій пільг повинно було виплачуватися на ці рахунки. Але на практиці ОСББ і ЖБК з великим відсотком субсидиантов не змогли б виплачувати заробітні плати своїм штатним працівникам, закуповувати необхідні матеріали і проводити ремонти. Такі ОСББ не стали створювати рахунки в казначействі та виплата субсидій була фактично заблокована.

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