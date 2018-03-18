У Франції у справі про захоплення заручників затримали неповнолітнього

Слідчі намагаються встановити, чи діяв 26-річний виходець з Марокко Редуан Лакдим, який захопив заручників в супермаркеті Треба на півдні Франції, поодинці.Правоохоронні органи у Франції в ніч на суботу, 24 березня, взяли під варту неповнолітнього одного вихідця з Марокко Редуана Лакдима, який захопив заручників в супермаркеті в містечку Треб на південно-сході країни. Як повідомив глава прокуратури Парижа по боротьбі з тероризмом Франсуа Молен, слідчі, зокрема, намагаються з'ясувати, чи діяв злочинець поодинці.

Як уточнюють в правоохоронних органах, заарештований товариш 26-річного Лакдима - 2000 року народження. Яка суть пред'явлених йому звинувачень, не уточнюється.

Раніше в п'ятницю, 23 березня, під варту взято жінка з оточення терориста.

Захоплення заручників: що сталося в місті Треб

23 березня Виходець з Марокко відкрив стрілянину і взяв заручників в супермаркеті в місті Треб на південно-заході Франції. Злочинець оголосив себе прихильником ІГ і вимагав звільнити Салаха Абдеслама, обвинуваченого в співучасті у терактах в Парижі в листопаді 2015 року.

Перед тим, як сховатися в супермаркеті і захопити там заручників, злочинець викрав автомобіль і з нього відкрив вогонь по співробітниках поліції. У заручниках у терориста виявилися вісім осіб. Пізніше зловмисника застрелила поліція. Правоохоронці провели обшук у його квартирі в Каркасоне. Всього поранення отримали 16 людей, ще четверо, включаючи підполковника жандармерії Арно Бельтрам, обменявшего себе на заручників загинули.