Днями до Львова прилетить Періс Хілтон | FaceNews.ua: новини України

На офіційне відкриття реконструйованого львівського «Гранд Готелю», яке відбудеться 31 березня, приїде відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон.

Вона протягом кількох днів буде перебувати в Україні зі своїм нареченим, голлівудським актором Крісом Зилкой, дідусь якого був українцем.

«Так, Періс Хілтон буде на відкритті — це вже остаточно домовлено. Справа в тому, що саме в кінці березня Періс зі своїм нареченим запланували відвідати Україну. Вони приїжджають за два дні до відкриття, тому що хочуть відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка», — розповів виданню власник готелю Григорій Козловський.

Козловський назвав значно перебільшеною суму гонорару Періс Хілтон в $ 500 тис., що з'явилася раніше в ЗМІ, проте відмовився озвучити реальну цифру.

«Повірте, наші зірки мають значно більші гонорари, ніж та символічна сума, яку отримає вона. Та інформація, яку поширюють в ЗМІ, що нібито Періс отримає за це $ 500 тис., не має нічого спільного з дійсністю. Це — величезні гроші, просто неймовірні. Можливо, якщо б це був спеціальний приїзд, це б коштувало стільки», — сказав бізнесмен.

Він додав, що зірка буде мати безкоштовне довічне проживання в його готелі.