Жителі Коломни перекрили дорогу на сміттєвий полігон

На полігон "Волович" пропускають автомобілі з місцевим сміттям, але затримують машини з Москви, стверджують очевидці. До присутніх приїхала поліція і місцева влада.Жителі Коломни у неділю, 25 березня, перекрили дорогу на сміттєвий полігон "Волович", повідомляє РБК з посиланням на очевидців. Присутні не пропустили на полігон понад 20 сміттєвозів, стверджують місцеві жителі.

В управлінні інформаційної політики адміністрації Коломенського міського округу відзначають, що на полігон для пересипання сміття спрямовані вантажівки з землею. Сміттєвози проїжджають на територію полігону, прокоментувала ситуацію начальник управління Ірина Дмитрієва.

До перекрили дорогу людям приїхали поліція і заступник глави міського округу Євген Машин. За словами очевидців, поліцейські ведуть себе коректно і регулюють рух. Городяни пропускають автомобілі з місцевим сміттям, однак затримують машини з Москви, відзначають жителі.

Стихійна акція

У ніч на 21 березня в Волоколамському районі стався викид звалищного газу на сміттєвому полігоні "Ядрово". Вдень місцеві жителі повідомили про сильному запаху від полігону. Підмосковний Росспоживнагляд перевірив вміст у повітрі метану, сірководню, аміаку, оксиду вуглецю і не виявив "перевищення ГДК зазначених речовин". Проте в неділю на полігоні "Ядрово" було зафіксовано семикратне перевищення норми викиду газу.

У середу, 21 березня, з-за викидів звалищного газу в центральну лікарню Волоколамська зі скаргами на отруєння звернулися понад 50 дітей, з яких шестеро були госпіталізовані. У місті відбувся стихійний мітинг з вимогою негайного закриття звалища. На тлі скандалу навколо полігону глава Волоколамського району Євген Гаврилов був відправлений у відставку.

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